Al via in Italia gli ordini del nuovo Opel Combo Electric

Spazio alla nuova generazione elettrica, per Opel che ha aperto gli ordini in Italia del nuovo Combo Electric. La nuova generazione del multispazio elettrico per uso quotidiano e familiare, è riconoscibile dal caratteristico volto del marchio Opel Vizor. Per la prima volta nella sua storia, Opel Combo offre poi i fari Intelli-Lux LED Matrix Light, oltre a numerose novità in fatto di tecnologia e sicurezza. "I servizi navetta, gli appassionati di attività all'aria aperta e le famiglie - ha commentato Federico Scopelliti, head of Opel in Italia - possono ora ordinare la nuova generazione del loro tuttofare mobile. Le migliori tecnologie, una trazione completamente elettrica e a zero emissioni locali, unite a molto spazio, rendono il multispazio flessibile un compagno moderno, confortevole e sostenibile".

Il nuovo multispazio elettrico consente un viaggio silenzioso e a zero emissioni locali con un'autonomia fino a 346 km (secondo il ciclo WLTP) con una singola carica. Ciò è reso possibile dall'ulteriore sviluppo della motorizzazione elettrica e dalla pompa di calore ad alta efficienza che aiuta a preservare l'autonomia della batteria a basse temperature. Alimentato dal motore elettrico da 100 kW (136 CV), il nuovo Opel Combo Electric può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. I conducenti possono scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal e Power. Il nuovo sistema di frenata rigenerativa, poi, può essere regolato in tre livelli di recupero utilizzando le leve dietro il volante.

Con il caricabatterie di bordo da 11 kW (opzionale a 400 euro), la batteria può essere alimentata rapidamente con corrente alternata. Inoltre, può essere ricaricato all'80% della sua capacità in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW. Due le lunghezze tra le quali scegliere, ovvero la versione da 4,41 metri con spazio per un massimo di cinque persone, oppure la versione da 4,76 metri (Combo XL) che può ospitare opzionalmente fino a sette passeggeri su tre file. Opel Combo Electric può poi offrire ulteriore flessibilità con tre sedili singoli nella seconda fila. Tra i 18 sistemi di assistenza alla guida, spiccano l'Adaptive Cruise Control con funzione stop & go e la telecamera posteriore a 180 gradi ad alta risoluzione. Oltre a molti sistemi standard, altri aiutanti elettronici come l'avviso di angolo cieco o Intelli-Grip completano la gamma di dispositivi dedicati alla sicurezza. Il nuovo Opel Combo Electric è disponibile a partire da 36.150 euro.

