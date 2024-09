La Bentley Bentayga Azure ewb diventa Riviera Collection

La Bentayga Azure Riviera Collection a passo lungo, ripropone il concetto di lusso e comfort su misura di Bentley riprendendo il discorso della prima Riviera Collection, su base Continental GTC, lanciata nel 2023, e utilizza stilemi che vanno ad omaggiare la tecnologia e l'eleganza degli yacht di attuale produzione. Nello specifico, la Bentayga EWB Azure Riviera Collection sfoggia i sedili airline per un livello di comfort elevato ed ampie personalizzazioni per quanto concerne le regolazioni delle sedute. Inoltre, aggiunge a questa caratteristica la selezione dei materiali, la cura artigianale e la presenza delle tecnologie più avanzate.

Esteticamente, vanta una livrea blu Egeo che ricorda le tonalità profonde del Mediterraneo e della Costa Azzurra, mentre il corpo vettura è impreziosito dai cerchi da 22 pollici con design a cinque razze e dagli inserti e dai mancorrenti sul tetto verniciati nella stessa tinta dell'auto. L'abitacolo si contraddistingue per la pelle Brunel utilizzata nei dettagli, per il rivestimento principale in pelle Linen e per l'accent colour Autumn, oltre che per la nuova impiallacciatura Pale Pinstripe, ispirata ai ponti in teak chiaro degli yacht.

Completa il quadro interno il ricamo speciale Riviera Collection sui poggiatesta e il ricamo Azure sugli schienali dei sedili.

Non mancano tappetini Mulliner in Brunel con micropiping Autumn, e le soglie battitacco con logo Riviera ed il sistema audio Bentley Diamond Illumination realizzato da Bang&Olufsen per la casa inglese.

