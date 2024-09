Nuovo Mpv Voyah Dream ibrido plug-in con tecnologia Huawei

Voyah, il marchio premium della cinese Dongfeng Motor, ha ufficialmente lanciato nel mercato interno il suo nuovo Mpv denominato Dream che debutta in due varianti (Kunpeng e Qiankun ) ciascuna con la scelta del propulsore ibrido plug-in oppure di quello completamente elettrica. Proprio la denominazione - fanno osservare alcuni media asiatici - potrebbe far immaginare per questo modello una destinazione anche all'export, visto che inizialmente era stato chiamato Mengxiangjia (che tradotto in inglese significa Dreamer) ma che ora come Dream ha una connotazione più internazionale.

Altro punto di forza del nuovo Mpv premium a marchio Voyah è la base su cui viene costruito in collaborazione con il gigante della telefonia e dell'elettronica Huawei. Da questa mega-azienda arrivano il cockpit intelligente HarmonyOS e il sistema di guida autonoma Qiankun ADS 3.0. Questa sofisticata piattaforma elettronica comprende - oltre allo specifico Software di Huawei - anche hardware avanzato con sensore LiDar (collocato sul tetto), tre radar a onde millimetriche, 11 telecamere HD e 12 radar a ultrasuoni, per un totale di 27 sensori ad alta precisione.

Il sistema ADS 3.0 delll'Mpv Voyah sfrutta una rete General Object Detection (God) che migliora significativamente la capacità del veicolo di comprendere e rispondere a scenari di guida complessi, come il movimento circondato da veicoli, biciclette e scooter che si muovo anche disordinatamente sulla strada.

Anche gli interni - di qualità realmente premium - spiccano per la modernità ma anche per l'attenzione, quasi artigianale, ai dettagli. Il cruscotto include un grande pannello strumenti digitale composto dal cruscotto da 10,25 pollici abbinato a due display da 15,4 pollici, La console centrale è stata ottimizzata rispetto agli altri modelli Voyah (un suv e una berlina), eliminando la levetta del cambio elettronico che invece è passato ad essere azionato dal una lev al piantone dello sterzo. Mentre l'abitacolo propone nell'allestimento più lussuoso solo quattro posti, con poltrone posteriori stile First Class aeronautica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA