Renault, novità nella gamma Symbioz: c'è la versione Evolution

Dopo l'apertura degli ordini delle prime tre versioni a maggio scorso, l'offerta di Renault Symbioz si arricchisce con la Evolution che si posiziona come versione di ingresso all'interno della gamma, già composta dagli allestimenti Techno, Esprit Alpine ed Iconic. La nuova versione Evolution, disponibile nella motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 da 32.000 euro, offre ai clienti un ricco equipaggiamento di serie. Evolution è dotata, in particolare, di sensori di parcheggio posteriore e parking camera, keyless entry, freno di stazionamento elettrico, climatizzazione automatica e OpenR Link con touchscreen da 10,4''.

Pensata sia per le famiglie che per le flotte aziendali che vanno alla ricerca dell'elettrificazione e di un TCO contenuto, Symbioz riunisce il meglio dei veicoli della marca lanciati di recente nel segmento C. Posizionandosi tra Captur ed Austral, Symbioz rafforza la gamma Renault nel segmento C, proponendo motorizzazioni efficienti e tutta la tecnologia di ultima generazione della Losanga.

È dotata, inoltre, del sistema multimediale OpenR Link con tutti i servizi Google integrati e del tetto panoramico opacizzante Solarbay. Nella versione Iconic, vanta 29 dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione per una maggior sicurezza e comfort di guida.



