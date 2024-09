Porte aperte il 21 e 22 settembre per la nuova Citroën C3

E' in arrivo un nuovo porte aperte Citroën nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 settembre quando, in tutte le concessionarie italiane, sarà possibile scoprire la nuova C3, che è disponibile sia in versione elettrica, che nella variante a benzina. Venduta in oltre 5.600.000 unità, la Citroën C3, giunta alla quarta generazione, è stata completamente reinventata attraverso un look innovativo e deciso, che si avvale del nuovo linguaggio stilistico del brand in cui spicca un nuovo grande logo ovale con gli chevron e sottolineato su ciascun lato da griglie orizzontali in nero lucido.

La variante elettrica, denominata ë-C3, è spinta da un motore elettrico da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh, ed offre un'autonomia che può arrivare fino a 440 km nel ciclo urbano, mentre, grazie alla ricarica rapida, consente di raggiungere l'80% della carica in soli 26 minuti. La nuova Citroën C3 a benzina, invece, è equipaggiata con il motore PureTech da 100 CV associato ad un cambio manuale a 6 marce. "Con il lancio della Nuova Citroën C3 vogliamo offrire soluzioni di mobilità che siano accessibili a tutti e rispettose dell'ambiente - ha dichiarato Giovanni Falcone, managing director di Citroën Italia - la ë-C3 è una rivoluzione nel segmento delle city car elettriche, mentre la nuova C3 a benzina continua a rappresentare un'icona che evolve con i tempi".

