Subaru Solterra MY24 tra tecnologia e sicurezza

Se nel 2021 Solterra è stato il primo battery electric vehicle di Subaru ad essere lanciato a livello globale, a due anni di distanza dal suo arrivo sul mercato europeo e italiano, il modello della casa delle Pleiadi si rinnova, migliorie che arricchiscono la dotazione di serie in termini di tecnologica, confort e sicurezza.

Le novità in termini di design cominciano già dal volante, perché Solterra MY24 è equipaggiata con un nuovo volante più squadrato che ottimizza la visibilità del cruscotto e l'impugnatura, per una guida più confortevole. È stato inoltre migliorato il sistema di riscaldamento, per garantire una maggiore efficienza e un calore diffuso in modo più omogeneo.

In aggiunta, il volante è stato dotato di un nuovo sensore ancor più sensibile che permette al guidatore di non dover ruotare il volante per far percepire di esser con le mani in una posizione di sicurezza. Anche il Multi-Information Display è stato aggiornato migliorando e rendendo più leggibili alcune informazioni, come ad esempio la visualizzazione dell'accensione delle luci di stop quando si preme il pedale del freno o si rilascia l'acceleratore in modalità S-Pedal.

Tra le tante altre novità, i paddle shift, già presenti sul MY23, sono stati migliorati nel loro utilizzo, permettendo ora di inserire anche la modalità S-Pedal senza dover staccare le mani dal volante. Anche i livelli di decelerazione corrispondenti alle diverse modalità d'uso dei paddle shift sono stati rivisti per intensificare la potenza della frenata rigenerativa.

Un nuovo sistema di riscaldamento della batteria è stato poi adottato per incrementare le performance di ricarica. Attraverso l'installazione di uno scambiatore di calore è stato possibile ridurre i tempi di ricarica in DC alle basse temperature. Questo migliora l'esperienza d'uso, in particolare durante le giornate più fredde, necessitando meno tempo per ricaricare.

Il sistema di sicurezza di Solterra è ora più evoluto, passando da Subaru Safety Sense 2 a Subaru Safety Sense 3.

Questo comporta l'implementazione di elementi hardware e miglioramenti software che aggiungono nuove funzionalità elevando ancor di più il livello di sicurezza.

Per migliorare l'attrattività del modello, Subaru Italia ha poi agito riposizionando Solterra che ora, nella versione entry level, viene proposta a 49.900 euro.



