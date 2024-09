Range Rover Sport SV Edition Two tra prestazioni e design

Si chiama Sport SV Edition Two la nuova versione di Range Rover che punta su esterni votati alle prestazioni e con quattro nuovi temi annunciati per il 2024.

Ogni tema è stato particolarmente curato per garantirne la personalità sportiva su strada, dal Blue Nebula Matte al Ligurian Black Gloss, passando da Marl Grey Gloss e Sunrise Copper Satin.

Ciascuna delle tinte accosta colori esterni unici a nuove finiture in fibra di carbonio, oltre a sedili SV Performance che offrono ai clienti una scelta di innovativi tessuti in maglia o pelle Windsor, per uno spazio interno dinamico, tecnico e accogliente.

Range Rover Sport SV Edition Two presenta anche un marchio esclusivo sullo splitter anteriore, sulla consolle centrale, sulle soglie e sulle luci sottoporta. "Ciò che rende Range Rover Sport SV così desiderabile - ha commentato Geraldine Ingham, managing director Range Rover - è la sua combinazione unica di prestazioni dinamiche, moderno design sportivo di lusso. Oggi la nuova Range Rover Sport SV EDITION TWO, è disponibile con nuovi temi di design che offrono ai nostri clienti più esigenti la possibilità di godere di quattro interpretazioni esclusive del nostro SUV di lusso ad alte prestazioni." Range Rover Sport SV promette di essere la Range Rover Sport più potente e dinamica di sempre e la sua gamma di tecnologie mirate alle prestazioni include il sistema di sospensioni più avanzato della sua classe, oltre ad un sistema audio sensoriale con wellness benefits.

Equipaggiata esclusivamente con un motore a benzina Twin-Turbo MHEV V8 da 635CV, 750Nm2 da 4,4 litri, Range Rover Sport SV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 Km/h.

Queste prestazioni sono rese possibili da una combinazione di caratteristiche che consentono un risparmio di peso fino a 76 kg, con freni carboceramici in opzione e miglioramenti aerodinamici di serie, tra cui un cofano in fibra di carbonio.

I clienti possono ora anche richiedere pneumatici estivi appositamente progettati per Range Rover Sport SV, che estendono le prestazioni in curva della vettura, consentendo un'accelerazione laterale fino a 1,2 G sull'asciutto, con un aumento di 0,1 G rispetto agli all-season di serie.

Creato con il partner tecnico Michelin, lo pneumatico Pilot Sport S 5 (275/40R23 anteriore, 305/35R23 posteriore) presenta una varietà di mescole diverse su tutta la larghezza del battistrada per massimizzare le prestazioni dinamiche e l'usura.

Per l'uso invernale o fuoristrada, sono consigliati gli pneumatici Michelin Pilot Sport All Season 4 di serie.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA