Nuovo Mitsubishi Outlander PHEV sarà svelato a ottobre

Mitsubishi Motors ha annunciato l'arrivo del nuovo Outlander PHEV che farà il suo debutto europeo nel mese di ottobre. Il modello, che in Italia sarà importato dal Gruppo Koelliker, importatore e distributore esclusivo di Mitsubishi Motors, si basa sulla filosofia di design 'Sculpted Dynamism'.

Mitsubishi Outlander PHEV sarà svelato il primo giorno di ottobre e rappresenta un avanzamento significativo per il marchio che punta su un design audace e su una tecnologia all'avanguardia. Il design del nuovo Outlander PHEV è infatti l'ultima interpretazione della filosofia di Mitsubishi chiamata 'Sculpted Dynamism', dal quale derivano anche il frontale caratteristico Dynamic Shield, la postura ampia e le spalle che conferiscono all'Outlander PHEV una presenza imponente.

Il nuovo SUV è dotato di un sistema ibrido Plug-in con doppio motore e trazione integrale, con il Super All-Wheel Control che garantisce sicurezza, maneggevolezza e una stabilità superiore in tutte le condizioni. Il powertrain utilizza una batteria, recentemente sviluppata, ad alta capacità. Gli interni sono una fusione di design, tecnologia e artigianato giapponese, caratterizzati da ampi schermi rifiniti con materiali e dettagli di alta qualità.

Grazie alla collaborazione estesa tra Mitsubishi Motors e Yamaha Corporation, poi, il Nuovo Outlander PHEV è dotato dei sistemi audio all'avanguardia Dynamic Sound Yamaha Ultimate e Dynamic Sound Yamaha Premium. L'Outlander PHEV debutterà a Madrid il 1° ottobre, in un evento live che sarà anche trasmesso online.

La produzione inizierà invece alla fine del 2024, ampliando la gamma rinnovata dell'azienda, che recentemente ha lanciato la nuova ASX e la nuova Colt.



