Hennessey Venom F5-M, cambio manuale soltanto per 12 clienti

Sono già tutti venduti i 12 esemplari della Hennessey Venom F5-M dal costo di 2,65 milioni di dollari che, con una potenza di 1.817 Cv, è l'auto più potente al mondo tra quelle dotate di cambio manuale. Il produttore di hypercar con sede in Texas (Usa) ha sottolineato che questo progetto punta ad offrire un "brivido di guida estremo e totalmente immersivo" che può contare anche sul "potenziamento sensoriale consentito dall'abitacolo aperto".



Significativamente riprogettata rispetto alla Venom Roadster 'di serie' (che utilizza un cambio manuale automatizzato a sette rapporti) la nuova versione F5-M propone lo stesso motore Fury V8 biturbo 6,6 litri da 1.817 Cv accoppiato però ad un cambio meccanico 'puro' a 6 marce, che viene azionato da una leva con pomello in alluminio. Particolarità di questo elemento è l'assenza della tradizionale griglia delle posizioni delle marce (chi potrebbe osservarla in un'auto che arrivare a 352 km/h solo dopo mezzo miglio) sostituita invece da una simbologia stilizzata. Il tutto con una combinazione di punti di contatto tra conducente, fisicità del funzionamento e connessione totale con i meccanismi dell'hypercar che si integra perfettamente con l'attenzione ossessiva di Hennessey per i dettagli e i massimi livelli di abilità artigianale.

"Siamo estremi, siamo autentici, inoltre siamo distintamente e unicamente americani, caratteristiche queste che risplendono nel design della F5-M e nelle sue prestazioni - ha commentato Nathan Malinick, direttore del design di Hennessey - "Questa è un'auto per gli appassionati di guida audaci e coraggiosi che chiedono che le loro hypercar emozionino con potenza selvaggia, un design spettacolare e un'esperienza al volante che non ha eguali sulla Terra".

Rispetto alle altre Venom Roadster una delle differenze più evidenti della versione F5-M è l'aggiunta di un' enorme pinna dorsale da 1.400 mm (nelle foto è decorata con la bandiera degli Stati Uniti) che si estende dalla presa d'aria montata sul tetto fino al bordo di uscita posteriore.



