A novembre prima Audi cinese sviluppata e costruita con Saic

La prima pietra era stata posata nel luglio 2023 quando Audi e il costruttore automobilistico statale cinese Saic Motor avevano firmato un Mou (lettera di intenti) per collaborare assieme a progetti Ev nel mercato locale e accelerare l'elettrificazione dei loro rispettivi portafogli nel mercato dei Nev che in Cina resta in rapida crescita. Ora, anche se non ufficialmente, dai media specializzati cinesi arriva la notizia che la prima Audi-Saic (100% elettrica) sarà presentata a novembre come prototipo, per poi arrivare al lancio alla fine del prossimo anno. L'auto dovrebbe nascere su una piattaforma di proprietà del Gruppo Saic e che attualmente è utilizzata dal brand premium IM Motors per la berlina L7 e il suv LS7.

Come ha anticipato il magazine InsideEv - che ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto di questa auto - dovrebbe trattarsi di un suv di medie dimensioni con un'autonomia di circa 500 chilometri. Il suv elettrico Audi del prossimo anno - anticipato dalla concept car che verrà svelata a novembre - dovrebbe essere seguito secondo indiscrezioni nel 2026 e nel 2027 da un altro suv di maggiori dimensioni e da una berlina a passo lungo.

