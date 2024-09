Kia Italia comunica il listino in Italia della nuova EV3

In attesa del debutto ufficiale presso tutte le concessionarie italiane previsto per la fine dell'autunno, si apre il pre-lancio della nuova Kia EV3 con offerte dedicate da sottoscrivere entro la fine di ottobre.

Disponibile sul mercato italiano a partire da 35.950 euro, forte di un design innovativo, di una motorizzazione elettrica con performance che definiscono nuovi standard e di molteplici soluzioni funzionali ed innovative, EV3 mira ad ampliare l'experience dei suv elettrici di Kia ad una platea più variegata. Con un'autonomia di guida nel ciclo WLTP, che arriva fino a 605 km, e una capacità di ricarica rapida - dal 10 all'80% della batteria in soli 29 minuti per la versione Standard Range e 31 minuti per la versione Long Range - EV3 si candida a diventare il punto di riferimento nel segmento dei suv elettrici compatti.

EV3 misura 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza con un passo di 2.680 mm. Il nuovo suv compatto monta un propulsore elettrico all'avanguardia a trazione anteriore, progettato sulla specifica piattaforma modulare globale elettrica (E-GMP) ed è alimentato da batterie di quarta generazione. EV3 Standard Range (viene offerto esclusivamente con una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante Long Range viene proposta con una batteria da 81,4 kWh. Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150 kW/283 Nm, che garantisce un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 7,5 secondi.

La filosofia di design di Kia "Opposites United" è stata centrale nella definizione del design progressivo, dinamico e di carattere di EV3. L'influenza di questa filosofia eleva la percezione di EV3, con un'estetica che rompe gli schemi, improntata alla dinamicità e al comfort. Le linee esterne svelano un ampio spazio interno che lascia presagire grande comfort e relax in ogni viaggio. Quello di EV3 è un linguaggio stilistico rivolto al futuro. EV3 ha un abitacolo spazioso che può ospitare cinque persone. È stato concepito come uno spazio funzionale ed efficiente, molto simile ad uno spazio abitativo, proprio per essere apprezzato in ogni viaggio e anche nelle fasi di ricarica. Un'elegante console centrale è dotata di un tavolino scorrevole e un'area portaoggetti.

Lo spazio sottostante può essere utilizzato per riporre bevande, snack e anche piccoli zaini, mentre i dispositivi elettronici personali - come laptop e tablet - possono essere posizionati sul tavolino quando il veicolo è fermo. Un sistema di illuminazione ambientale dalle molteplici modalità di regolazione, sedili molto confortevoli dotati di modalità relax, insieme al tavolino scorrevole garantiscono ai passeggeri il massimo comfort quando il veicolo è parcheggiato.

Il volume di 25 litri del frunk e la capacità di carico di 460 litri del bagagliaio posteriore si posizionano tra i migliori valori del segmento. Il piano portabagagli regolabile su due livelli offre in altezza oltre 140 mm di flessibilità, rendendolo estremamente pratico. EV3 sarà disponibile sul mercato italiano a partire da un prezzo di 35.950 euro. Per tutti i clienti che vorranno sottoscrivere un contratto entro il 31 ottobre, Kia Italia ha pensato a iniziative commerciali dedicate con ecoincentivi fino a 2.500 euro sottoscrivendo un finanziamento Scelta Kia anche senza un usato da rottamare.





