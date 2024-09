Debutta il suv Cupra Terramar, sportività made in Barcelona

Il nome, Terramar, rende omaggio al circuito di gara spagnolo in cui è nato il marchio Cupra ma, dietro, c'è molto di più. C'è la storia di una città, Barcellona, che ha dato i natali al marchio sportivo spagnolo, la passione e un 'sentiment' che solo chi vive appieno la città catalana può comprendere. Cupra Terramar rappresenta un'estrema sintesi degli elementi che costituiscono il cuore e l'anima di Barcellona, la terra ed il mare: non a caso il nuovo suv sportivo di casa Cupra è stato progettato, ideato e concretamente ispirato da questa città. E proprio a Barcellona è stato presentato in anteprima mondiale in occasione della 37esima edizione dell'America's Cup, di cui Cupra è global automotive partner.

"Con Cupra Terramar non solo accresceremo il nostro portafoglio di prodotti ma allo stesso tempo aiuteremo il nostro marchio a crescere, portando Cupra verso nuovi livelli, nuovi clienti e nuovi segmenti in crescita, senza tuttavia perdere il nostro animo ribelle e sfidante", ha dichiarato Wayne Griffiths, ceo di Cupra. "Un'auto che rafforza il marchio Cupra di oggi, più maturo e più sicuro che mai della propria direzione e della propria identità, senza mai tradire il suo spirito ribelle e la sua autenticità". Ad oggi, Cupra ha consegnato circa 700.000 auto e ha recentemente esteso il suo percorso da record, registrando il miglior primo semestre della sua storia con 125.700 vetture consegnate, un incremento del 17,2% rispetto allo stesso periodo del 2023 (107.300).

In arrivo a novembre negli show-room Cupra, la nuova Terramar sarà disponibile in Italia ad un prezzo d'attacco di 42.250 euro e, per celebrare la partnership con l'America's Cup, sarà disponibile una edizione limitata in onore dello sport della Vela, con appena 1.337 esemplari che richiamano al mondo delle competizioni in mare.



Cupra Terramar introduce il nuovo linguaggio stilistico del marchio, con un look audace e deciso. Il nuovo suv sportivo presenta l'iconica firma a tre triangoli, con Cupra Matrix LED Ultra, con tecnologia ad alta definizione. Il design esterno anteriore è armonizzato dalla griglia che lascia il posto alla bocca inferiore funzionale e orientata alle prestazioni, evocativa delle auto sportive. Le proporzioni sportive passano dalla parte anteriore del suv ai lati, con linee ampie che si spostano dalla parte anteriore a quella laterale per aumentare il senso di prestazioni del suv.

Spostando lo sguardo verso il posteriore, le ampie proporzioni conferiscono al suv una forte presenza, che sembra ricordare la chiglia di una barca. Il logo Cupra è ben integrato e illuminato posizionato al centro tra i fari posteriori insieme al nome Terramar illuminato. L'estrattore posteriore si combina con gli altri elementi del design, contribuendo ad alleggerirne le linee e attribuendogli un carattere provocatorio.

La Terramar sarà disponibile in nove colori esterni, tra cui due opachi - Century Bronze Matt e Enceladus Grey Matt - e il Dark Void, ispirato al colore plasma della showcar Cupra DarkRebel. Gli interni reinterpretano la sportività con un abitacolo orientato al conducente, esaltato dal design della console centrale. L'abitacolo abbraccia anche la sostenibilità, con sedili sportivi avvolgenti rivestiti nelle zone centrali in tessuto Seaqual© Yarn riciclato al 100%, Dinamica© con almeno il 73% di tessuto riciclato o pelle che utilizza un processo di conciatura a base vegetale.

La digitalizzazione è al centro dell'attenzione del conducente, con un'HMI (Human Machine Interface) di nuova concezione implementata nel cockpit digitale e nel sistema di infotainment da 12,9" con cursore retroilluminato. Inoltre, Cupra continua la sua collaborazione con gli esperti audio del noto marchio Sennheiser Mobility, integrando un sistema audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti. Terramar unisce le prestazioni della combustione e dell'elettrificazione, proponendo cinque diversi propulsori e tre diverse tecnologie: TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid) e la nuova generazione di motori e-Hybrid (ibridi plug-in ), che erogano dai 150 ai 272 CV di potenza. La dinamica di guida è migliorata grazie alle sospensioni sportive e allo sterzo progressivo di serie, oltre che al nuovo controllo dinamico adattativo dell'assetto e ai freni Akebono.

Progettata e sviluppata a Barcellona, la Cupra Terramar sarà prodotta nello stabilimento Audi di Györ, in Ungheria.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA