Lamborghini Temerario, online il configuratore

La nuova Lamborghini Temerario ha conquistato gli appassionati con la sua potenza e le sue linee affilate, e anche se non si conosce il prezzo dell'erede della Huràcan, sul sito della casa di Sant'Agata Bolognese è possibile configurare la sportiva V8 biturbo ibrida da 920 CV con tante soluzioni sia per gli esterni che per gli interni. Si parte dal corpo vettura, e nella prima fase della configurazione, bisogna scegliere tra il modello "base" o con il pacchetto alleggerita, che propone degli elementi aerodinamici a caratterizzare la parte bassa dell'auto. Quindi, viene la volta della livrea, ed ecco che il dilemma della scelta si sposta tra le vernici lucide o opache. A seconda della tinta selezionata, ci possono essere, oltre all'offerta base, anche quelle denominate Sportiva o Ad Personam. Si passa poi ai cerchi, proposti con 3 disegni e 3 tipologie di materiali tra cui il carbonio, ed agli pneumatici Bridgestone, che possono essere Potenza Sport o Potenza Race, da scegliere in base al tipo di utilizzo che si intende fare della vettura. In seguito, l'attenzione si sposta sul colore delle pinze freno, ma si possono avere anche i bulloni in titanio per i cerchi in titanio o in carbonio, ed si può avere anche il coprimozzo in carbonio opaco. L'abitacolo è un autentico rompicapo in fatto di opportunità, visto che si può avere un ambiente con i colori a contrasto, e l'allestimento Ad Personam Sportiva o Classica, ma anche un interno in pelle e materiale tecnico monocolore, o con cuciture a contrasto. Si passa poi ad altri pacchetti come quello degli ADAS, che include, tra i diversi aiuti alla guida, anche il cruise control adattivo. Ma ci sono anche il pacchetto di assistenza alla corsia, che annovera anche il sistema di rilevamento negli angoli ciechi dei retrovisori; il pacchetto di assistenza al parcheggio con 12 sensori di parcheggio ultrasonici e la telecamera con vista 3D; il pack per le sospensioni magnetoreologiche, ed altri ancora. Si arriva, infine, ai kit per la riparazione delle forature, al kit attrezzi, ed all'estensione della garanzia fino a 5 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA