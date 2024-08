Discovery 6, sarà tutta nuova strizzando l'occhio agli Mpv

Land Rover, o meglio il Gruppo JLR che fa capo all'indiana Tata, sta lavorando per reinventare il modello Discovery, che rappresentava l'anello di congiungimento tra le eleganti Range e le più spartane Defender, per rivitalizzare il suo posizionato e le sue vendite (solo 16.750 unità a livello globale nel 2023) e farla uscire soprattutto dall'ombra dell'ultima generazione Defender.

L'attuale quinta generazione della Discovery - ricorda il magazine britannico Autocar che ha anche ricostruito con due rendering il possibile aspetto del futuro modello - è in vendita da sette anni, il che la rende il modello più vecchio della gamma Land Rover rappresentando solo il 4% delle vendite totali di JLR. Per la prossima generazione l'azienda punta a darle un posizionamento defunto dal concetto di 'avventure in famiglia' proprio per la spaziosità dell'abitacolo che dovrebbe rimanere a 3 file di sedili.

Parlando con Autocar Il capo dei marchi Discovery e Defender Mark Cameron ha ribadito che l'obiettivo è di allontanarla dalla sorella Defender, che offre raffinatezza e spazio comparabili con Discovery ma una gamma più ampia di motori, di allestimenti e di dimensioni della carrozzeria. All'interno della propria gamma JLR tenterà di distinguere la Discovery spostandola in un nuovo spazio di mercato. Lo farà pensando alle fmiglie, probabilmente adottando alcuni elementi di design degli Mpv, con riferimenti alla stessa Volkswagen ID,Buzz.

Discovery diventerà uno dei quattro marchi indipendenti del Gruppo JLR insieme a Range Rover, Defender e Jaguar. "Diventare un'entità a sé stante darà al marchio Discovery una nuova vita - ha affermato Cameron - perché tutti e quattro i marchi JLR sono oggi in involontaria competizione per effetto della loro organizzazione di vendita condivisa. È probabile che JLR basi la prossima generazione di Discovery sulla piattaforma MLA, che è anche la base dell'attuale ammiraglia Range Rover e che permette configurazioni sia ICE che elettriche. Anche se l'azienda ha confermato i piani per rendere elettriche le Land Rover entro il 2026 - e la Discovery 6 sarà una di queste - c'è la possibilità che la sesta generazione di Discovery continuerà a essere disponibile con propulsori ICE.

Diventando indipendente il riposizionato marchio Discovery potrebbe avere un nuovo modello di punta, che è in fase di sviluppo da parte della divisione SVO Bespoke di JLR. Parlando ad Autocar, il capo di SVO Jamal Hameedi ha affermato che l'auto sarà posizionata in base ad "una speciale interpretazione di ciò che significa ammiraglia" secondo i valori del marchio Discovery.

