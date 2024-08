Volvo si prepara al '90/90 Day' per svelare le sue novità

Sarà un racconto dedicato a due ammiraglie pronte a scendere in strada, quello che Volvo metterà in scena il prossimo 4 settembre. In occasione del 90/90 Day. la casa automobilistica svelerà due tra le novità che già dai prossimi mesi si aggiungeranno alla gamma firmata Volvo, ovvero la EX90 tutta elettrica e una nuova generazione della XC90 ibrida.

L'evento, che si svolgerà in località diverse, sarà disponibile anche in livestream e previsto alle ore 15 di mercoledì 4 settembre. Nel corso dell'appuntamento, il Ceo di Volvo Cars, Jim Rowan, insieme a un gruppo di esperti, introdurrà la nuova e sostanzialmente aggiornata XC90, segnando al tempo stesso un passaggio importante per il lancio della EX90.

La casa automobilistica svedese ha anche annunciato che nel corso della stessa giornata potrebbero essere svelate anche un paio di altre novità, per ora definite solamente come 'sorprese'.

