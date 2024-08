Si chiamerà Kylaq il nuovo suv compatto di Škoda Auto India

Con un teaser Škoda Auto India ha confermato il prossimo debutto del suv compatto che è stato sviluppato specificamente per l'India da team in India e in Repubblica Ceca.

L'azienda del Gruppo Volkswagen sottolinea che la creazione di questo nuovo modello Ice - che si basa sulla piattaforma di un'auto più grande - è stata fatta "con un occhio di riguardo a versatilità, sicurezza e dinamica, concentrandosi al contempo sulla localizzazione, sui bassi costi di manutenzione e su un'esperienza di proprietà senza problemi".

Nell'occasione Škoda Auto India ha svelato il risultato di quella che viene definita "fantasiosa campagna nazionale" e che puntava a dare un nome scelto da pubblico. Il risultato è che il nuovo suv per l'India si chiamerà Kylaq, La denominazione scelta - si legge nella nota - ricorda una parola in sanscrito che indica il cristallo della neve ma che mantiene la 'firma' dei suv della Casa boema, cioè la K all'inizio e la q alla fine.

Moderno, audace e muscoloso Škoda Kylaq - sottolinea l'azienda - sarà la prima implementazione in India del linguaggio di design Modern Solid da parte dell'azienda.

Presenta inoltre un motivo esagonale sul lato e sul retro e aggiunge dettagli di pregio come le raffinate e precise firme luminose Drl. Kylaq ha un'elevata altezza da terra e spazio attorno alle ruote per affrontare superfici stradali irregolari, conferendole un vero carattere da suv.



