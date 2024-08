La Bentley Continental GT Speed ha debuttato negli USA

La nuova Bentley Continental GT Speed ;;di quarta generazione ha debuttato negli Stati Uniti durante il The Quail, A Motorsports Gathering, nel corso del Monterey Car Week. A guidare la flotta delle oltre 30 nuove Continental GT Speed ;;arrivate in Nord America per il tour nazionale presso i concessionari, ce n'era una con diversi contenuti realizzati dal reparto di personalizzazione Mulliner, come la verniciatura esterna Orange Flame Satin, che richiede fino a 55 ore di lavorazione artigianale. Una livrea che contrasta con gli elementi esterni in nero lucido, e con i cerchi da 22 pollici a dieci razze verniciati in nero.

L'abitacolo, invece, è stato realizzato con elementi in Mandarin a contrasto e con cuciture a in Gravity Grey sui sedili ed i pannelli porta, dove troviamo lo stesso trattamento bicolore della plancia. Sempre sul cruscotto e nelle portiere c'è una fascia in nero brillante dai contorni sottili in Mandarin. Sotto le forme eleganti e dinamiche, la Continental GT Speed di ultima generazione nasconde un nuovissimo motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un potente propulsore elettrico e ad una batteria da 25,9 kWh. Questa power unit da 782 CV e 1.000 Nm di coppia le consente di scattare da 0 a 96 km/h in 3,1 secondi, e di percorrere circa 80 km in modalità elettrica.



