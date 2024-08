Renault Symbioz è pensata come inno alla versatilità

Renault ha svelato nuovi dettagli di Symbioz, ultima 'voiture à vivre' di segmento C arrivata in ordine cronologico della casa francese e pensata per essere versatile. con le sue proporzioni, Symbioz riesce nell'impresa di ospitare cinque adulti in un abitacolo confortevole, pur mantenendo dimensioni esterne contenute.

Posizionandosi tra Captur ed Austral, misura 4,41 m di lunghezza e 1,79 m di larghezza, con un passo di 2,64 m.

Compatto all'esterno, Symbioz è generoso all'interno e, in termini di raffinatezza, l'allestimento iconic lo pone vertici del segmento C. Nella gamma si distingue per l'ambiente molto moderno, contraddistinto dalla scelta di colori e materiali.

Le sellerie sono rivestite da un tessuto a maglie larghe e presentano un frammento di losanga sullo schienale dei sedili anteriori. La parte superiore della plancia è impreziosita da motivi con un effetto alluminio spazzolato, mentre la parte inferiore è in TEP con cuciture a vista.

In termini di volume di carico, Renault Symbioz si attesta al top della categoria grazie alla panchetta posteriore scorrevole fino a 16 cm e il volume di carico può variare a piacere da 492 a 624 litri, raggiungendo 1.582 litri nella configurazione con panchetta posteriore ripiegata. In questo caso, la lunghezza di carico è di 1,68 m.

Il peso, inferiore a 1.500 kg (da 1.423 a 1.476 kg), è contenuto e l'altezza limitata (1,57 m), caratteristiche che contribuiscono all'ottima efficienza della motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145. Renault Symbioz offre anche un equipaggiamento tecnologico completo che comprende il tetto in vetro opacizzante Solarbay.

Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato vanta un touchscreen verticale da 10,4" di serie su tutte le versioni e un driver display da 10,3". Symbioz vanta anche i massimi livelli di sicurezza attiva e passiva ed offre 29 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza in retromarcia.

