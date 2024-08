Porsche 911 Turbo 50 Anni: celebra 50 anni di turbo

Per i 50 anni della 911 Turbo, Porsche propone sul mercato la 911 Turbo 50 Anni, che sarà prodotta soltanto in 1.974 esemplari, in onore all’anno del debutto, sulla base della 911 Turbo S di ultima generazione. Questo modello celebrativo può essere ordinato da subito con prezzi a partire da 283.096 euro, mentre le consegne inizieranno nell'autunno del 2024. Esteticamente vanta elementi grafici laterali in vinile che richiamano la storica livrea del modello Porsche 911 RSR Turbo presentato al Salone dell'Automobile di Francoforte nel 1973, mentre la verniciatura Turbonite, proposta in esclusiva per i modelli Porsche Turbo, fa la sua comparsa, per la prima volta, su una 911.

Non mancano elementi identificativi, come lo stemma con sulla griglia del cofano motore posteriore con l'icona di un turbocompressore e le date 1974-2024, ed il numero 50 nella sigla del modello. Completano il quadro esterno i cerchi 911 Turbo S Exclusive Design in Turbonite. Nell’abitacolo spiccano le fasce centrali dei sedili e i pannelli interni delle portiere rivestiti con l'iconico tartan McKenzie, come sulle prime 911 Turbo. Inoltre, è presenta il logo Turbo 50 illuminato sulle soglie battitacco delle portiere, lo stesso logo si trova anche sullo schienale del sedile posteriore sinistro, e sul vano portaoggetti c’è una targhetta celebrativa in alluminio che riporta sia il logo Turbo 50 sia il numero di serie dell’auto.

Un ulteriore tocco di esclusività è dato dal'orologio analogico Porsche Design Subsecond dallo speciale design Turbo 50 presente sul cruscotto. Con il pacchetto accessorio Heritage Design 50 Anni di Turbo, il modello si arricchisce del colore di base verde Aventurine metallizzato, ma in alternativa sono disponibili sia le tonalità standard della 911 sia i colori del programma Paint to Sample; di una grafica decorativa di alta qualità realizzata in bianco, che comprende anche i numeri di vettura selezionabili tra 0 e 99, il logo dei 50 anni di Turbo ed il logo Porsche; dello storico emblema Porsche del 1964 riproposto sul cofano anteriore e sui coprimozzo dei cerchi Sport Classic, verniciati in Argento Brillante e Bianco satinato; e dei loghi Turbo 50 e Porsche nella sezione posteriore color Oro.

Nell’abitacolo, invece, sfoggia ulteriori dettagli in pelle e inserti in tartan; sul vano portaoggetti nella console centrale compare il logo Porsche Exclusive Manufaktur in rilievo sul cuoio; e i quadranti del quadro strumenti e dell'orologio Sport Chrono del pacchetto Heritage Design sono di colore verde. Sotto pelle troviamo la meccanica della Porsche 911 Turbo S, in produzione dal 2019, quindi un motore boxer da 3,7 litri con doppia sovralimentazione a geometria variabile, accoppiato ad un cambio a doppia frizione ad 8 rapporti, ed alla trazione integrale, capace di erogare 650 CV ed 800 Nm di coppia, che consente alla 911 Turbo 50 di raggiungere i 100 km/h con partenza da ferma in 2,7 secondi, ed i 200 km/h, sempre con partenza da ferma, in 8,9 secondi. Infine, per i possessori della 911 Turbo 50 Anni, Porsche Design Timepieces propone, in esclusiva, uno speciale segnatempo, realizzato in soli 1.974 esemplari, che rende omaggio al modello celebrativo: si tratta del cronografo 911 Turbo 50 Anni che utilizza il movimento Porsche Design WERK 01.200 certificato COSC con funzione flyback,

Riproduzione riservata © Copyright ANSA