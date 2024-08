In vendita in India la nuova Suv coupé Citroën Basalt

Linee filanti da coupé, dimensioni compatte, dotazione di accessori sfiziosa, la Citroën Basalt ha fatto il suo debutto sul mercato indiano. In vendita dal 9 agosto, il nuovo modello del Double Chevron viene prodotto localmente per l'Asia ma viene assemblato anche nel Polo Automotivo di Porto Real per i mercati Sudamericani, dove sarà disponibile a breve e dove è stato presentato al grande pubblico ancora con qualche camuffamento, nel corso della Innovation Week di Rio de Janeiro (13-16 settembre).

Il modello indiano e quello brasiliano prevedono, infatti, delle piccole diversità, per adattarsi al meglio alle esigenze dei diversi consumatori. In particolare, in relazione al modello per l'America Latina in una nota Stellantis precisa: "Sviluppata in Sud America con una forte integrazione locale, la Basalt combina la fluidità e il dinamismo di una Coupé, i vantaggi e la robustezza di un Suv alto e l'equilibrio e lo spazio a bordo di un modello familiare. Accanto a C3 e Aircross, il prodotto supporterà la crescita internazionale di Citroën utilizzando la forza di diversi modelli che condividono un forte carattere e offrono un'esperienza di comfort a bordo unica".

Trazione anteriore, motori non elettrificati, 5 posti, la Basalt è offerta in India con una dotazione standard per la sicurezza che include, tra l'altro, 6 airbag, controllo elettronico della stabilità (Esc), telecamera posteriore, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici. Il modello si inserisce nell'offerta delle compatte della Casa transalpina tra la nuova C3 e la C3 Aircross. La vettura misura 4.352 mm di lunghezza per 1.765 mm di larghezza e 1.593 mm di altezza, ha un passo di 2.651 mm e un bagagliaio da 470 litri. Viene proposta localmente equipaggiata con due varianti del noto 3 cilindri benzina di 1.199 cc (una aspirata e una turbo), e tre livelli di allestimento: You, Plus eMax.

La dotazione tecnologica include un impianto multimediale con schermo da 10"25 di tipo a sfioramento, integrato con Android Auto e Apple CarPlay senza fili. La Basalt Puretech 82 MT prevede cambio manuale a 5 velocità, 82 Cv di potenza massima a 5.750 giri e 115 Nm di coppia a quota 3.750, per consumi medi di 18 km/litro. La più sportiva Puretech 110 AT, vanta 110 Cv a 5.500 giri, 205 Nm di picco di coppia disponibile tra 1.750 e 2.500 giri ed è accreditata di consumi medi di 18,7 km/litro. La versione turbo è proposta anche una terza trasmissione, un manuale a sei rapporti.

