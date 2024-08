GT2 Stradale, il Dna racing si fonde con l'eleganza Maserati

Maserati sempre più in alto e sempre più esclusiva: sul palcoscenico di Monterey che le compete (al Concorso di Pebble Beach ci saranno due classifiche dedicate al Tridente) è stata svelata oggi in anteprima mondiale la GT2 Stradale che affianca MC20 Icona e MCXtrema, protagonista a Laguna Seca della consegna dell'esemplare numero uno.





GT2 Stradale è un'ode alla sportività più straordinaria ed esclusiva del brand, frutto di un sodalizio tecnico e stilistico tra Maserati GT2, capolavoro di performance creato per il ritorno del marchio alle competizioni GT, e Maserati MC20, vettura iconica del Tridente caratterizzata da uno stile inconfondibile.

Partendo da questa base d'eccezione, Maserati ha sviluppato un'auto capace di concentrare su di sé il meglio dei due mondi delle auto da corsa e di quelle di serie. GT2 Stradale può così trasferire le caratteristiche distintive della vettura da pista e garantendo una ulteriore evoluzione della super sportiva MC20.

Con una velocità superiore a 320 km/h, la potenza massima aumentata a 640 CV (10 CV in più rispetto a MC20), un peso alleggerito di 60 kg, e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, Maserati GT2 Stradale promette sensazioni impareggiabili e prestazioni di livello superiore grazie anche alla sofisticata aerodinamica.

"Maserati GT2 Stradale - ha commentato Davide Grasso, ceo di Maserati - è un prodotto unico, che raccoglie la migliore eredità sportiva del marchio e allo stesso tempo rappresenta l'evoluzione di una delle vetture più iconiche di Maserati, la halo car MC20".

"Questo modello dedicato alla guida di tutti i giorni nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti sempre di più in termini di maestria tecnica, innovazione, design ed emozioni nella guida su strada: da un lato ritroviamo soluzioni sofisticate riservate a modelli pensati per il solo utilizzo in pista, massima espressione del Dna racing di Maserati".

"Ma dall'altro siamo in grado di garantire un comfort ottimale abbinato a tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzati. Maserati GT2 Stradale è un prodotto capace di soddisfare gli appassionati più esigenti, una nuova creazione che esprime tutta l'essenza del brand".

Al volante - promette la Casa di Modena - la sensazione sarà quella di guidare una tra le più incredibili vetture da pista in circolazione, con la possibilità di goderne il meglio sulle strade del mondo.

Fiore all'occhiello di Maserati GT2 Stradale sono l'ampia varietà di optional, la possibilità di personalizzazioni con pacchetti dedicati al miglioramento delle performance o alla ricerca di un'estetica più aggressiva, gli esclusivi contenuti Fuoriserie, e le configurazioni specifiche disponibili a seconda dei mercati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA