Brabus 900 Rocket R sarà costruita in sole 25 unità

La sportiva Brabus 900 Rocket R, che sarà costruita in sole 25 unità, si basa sulla piattaforma della Porsche 911 Turbo S Coupe. Esteticamente presenta una carrozzeria in fibra di carbonio con uno spoiler anteriore, passaruota rivestiti in kevlar e dotati di prese d’aria, pannelli sottoporta e grandi prese d'aria nelle fiancate, oltre a un diffusore posteriore che ingloba i quattro terminali di scarico in inconel.

Completano il quadro aerodinamico lo spoiler posteriore, le calotte dei retrovisori, e i nuovi cerchi Brabus Monoblock P "Platinum Edition" da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore. L’interno è completamente rivestito da morbia pelle nera e rifinita con un esclusivo motivo trapuntato; il padiglione, invece, è ricoperto di alcantara nera.

La pedaliera è in alluminio anodizzato, le modanature sottoporta sono in fibra di carbonio con logo Brabus retroilluminato, e diversi elementi, tra cui le cornici delle bocchette di aerazione che presentano un'elegante finitura "Shadow Chrome". Sull’assale posteriore alberga il motore boxer 3.8 a 6 cilindri da 900 CV e 1000 Nm di coppia massima, che spinge la Brabus 900 Rocket R da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 7,2 secondi, e le consente di raggiungere, dove consentito, una velocità massima limitata elettronicamente di 340 km/h.

