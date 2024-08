Bmw Alpina XB7 Manufaktur: lusso, eleganza e sportività

Già ordinabile sul mercato tedesco, la Bmw Alpina XB7 Manufaktur ha un prezzo di 190.500 euro, e l'inizio delle consegne è previsto a partire dal mese di marzo 2025. Esteticamente presenta cerchi forgiati Alpina Classic da 23 pollici rifiniti in alluminio satinato ed un nuovo diffusore posteriore, più pronunciato. Questi elementi vanno ad enfatizzarne la silhouette e le conferiscono un aspetto sportivo, come sottolinea l'impianto frenante ad alte prestazioni, ed elegante, grazie alle livree Alpina blu o verde metallizzato.

L'abitacolo di ogni XB7 Mamufaktur presenta finiture in pelle di serie estese ai pannelli porta ed al piantone dello sterzo, che si abbinano ad elementi in nero o di colore silver.

Innumerevoli le combinazioni possibili, al punto da rendere unico ogni esemplare. Non manca la possibilità di avere esclusive borse da viaggio, realizzate interamente a mano, da riporre nel bagagliaio. Sotto pelle troviamo un motore V8 da 4,4 litri capace di erogare 621 CV e 800 Nm di coppia con sovralimentazione Bi-Turbo e sospensioni sportive messe a punto da Alpina. Il propulsore, abbinato alla trasmissione ZF a 8 marce, e a un sistema mild hybrid a 48 volt, consente alla proposta Alpina a ruote alte di scattare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, di toccare i 200 km/h con partenza da fermo in 14,9 secondi, e di raggiungere, dove consentito, la velocità massima di 290 km/h.

Inoltre, grazie alle sospensioni pneumatiche, a velocità inferiori a 30 km/h, la XB7 può incrementare l'altezza da terra di 40 mm, mentre in modalità Sport, o a velocità superiori a 160 km/h, l'altezza di marcia viene ridotta di 20 mm e, in modalità Sport+ o in concomitanza di punte velocistiche superiori ai 250 km/h, l'auto si abbassa di 40 mm per enfatizzare la dinamica di guida.



