Con le sue restomod Singer celebra i 50 anni della 911 Turbo

Singer, lo specialista californiano che dal 2009 restaura (o meglio ammoderna) le Porsche 911 mantenendo l'incoccia motorizzazione 6 cilindri boxer 'Mezger' con raffreddamento ad aria, ha annunciato il debutto di una serie di 25 unità - tutte prevendute - con motore Turbo da 510 Cv.

L'intenzione dell'azienda - che sottolinea di operare senza alcun collegamento con Porsche Cars North America, Inc., e la Casa Madre Dr. Ing. h.c. F. Porsche - è di celebrare con queste auto, in allestimento coupé, targa e cabriolet, i 50 anni dalla presentazione della prima 911 Turbo.

"La 911 Turbo è stata lanciata cinquant'anni fa - ha commentato Rob Dickinson fondatore e presidente esecutivo di Singer - e da allora è stata un'icona, un'eroina dell'autostrada e una vincitrice di gare, amata da piloti e appassionati in tutto il mondo. Siamo entusiasti di collaborare con i proprietari per celebrare questa icona della strada e della pista e per augurare alla 911 turbo un felice compleanno" La fabbricazione di ogni 'restomod' inizia con una Porsche 911 Type 964 fornita dal proprietario. Oltre alla personalizzazione richiesta da ciascun cliente, le auto restaurate vengono equipaggiate da un'evoluzione dei loro motori Mezger flat-six originali. Doppi turbocompressori con geometria variabile della e intercooler aria-acqua aumentano la potenza a 510 Cv.

La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce, con l'aiuto del controllo della trazione e del controllo elettronico della stabilità sviluppati con Bosch. Inoltre le auto vengono fornite con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.



