Torna come restomod l'esclusiva AC Cars Cobra GT Coupé

Un vero salto all'indietro, nella grande tradizione motoristica degli Anni '60: ecco cosa si può fare con la restomod Cobra GT Coupé che AC Cars - il più antico produttore di auto attivo della Gran Bretagna e titolare dei diritti su questo modello - ha annunciato rilasciando le prime immagini e i primi dettagli tecnici.

Basata su una versione migliorata dell'esistente piattaforma AC Cobra GT Roadster, questo modello da strada attinge all'eredità agonistica di AC e si ispira alle vittorie degli anni formativi della marca che includono il Rally di Monte Carlo e la 24 Ore di Le Mans.

La nuova AC Cobra GT Coupé propone un telaio in alluminio e una carrozzeria in fibra di carbonio e verrà prodotta inizialmente nella Clubsport Edition - perfezionata per eccellere in pista - che sarà costruita in soli 99 esemplari dotati di un propulsore V8 da 810 Cv. Le prime consegne sono previste dalla fine del 2025.

Alla Clubsport Edition seguirà la coupé 'di serie', disponibile con un V8 aspirato da 456 Cv o sovralimentato da 730 Cv. I prezzi della nuova AC Cobra GT Coupe partono da 380mila euro tasse escluse.

"La presentazione dell'AC Cobra GT Coupe - ha detto David Conza, ceo di AC Cars - è un momento di orgoglio per noi. Essere stati in grado di combinare il design senza tempo dell'AC Cobra in un'auto contemporanea utilizzando le più recenti tecniche di progettazione e costruzione apre nuove strade per AC Cars. Ciò significa che la Clubsport Edition limitata offrirà un'esperienza incredibile, simile a quella di un'auto da corsa, sia su strada che in pista".



