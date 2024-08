Maserati a Monterey, debutto di MC20 Icona e gamma Folgore

Maserati sarà una delle grandi protagoniste la Monterey Car Week 2024 e al celebre Concorso di Eleganza di Pebble Beach (che dedica al Tridente ben due classifica speciali) in un affascinante alternarsi fra passato, presente e futuro. Nel denso programma spicca la presentazione in prima mondiale all'evento The Quail, A Motorsports Gathering di una nuovissima supersportiva derivata dalla MC20. Questo reveal è ccompagnato dal debutto nordamericano della MC20 Icona appena svelata.





La Casa del Tridente celebrerà anche un altro importante traguardo presso il famoso circuito di Laguna Seca: in questa iconica location è infatti prevista la consegna al primo cliente della Maserati MCXtrema, cioè della inedita 'bestia" da corsa da guidarsi solo in pista.

Centro nevralgico di queste attività sarà l'elegante House of Maserati che offrirà agli ospiti un assaggio dell'ospitalità in stile 'La Dolce Vita' grazie alla collaborazione con i partner Marchesi Antinori - la famiglia italiana che si dedica alla produzione di vino da oltre sei secoli - lo specialista in audio premium Sonus Faber e Giorgetti, marchio affermato nell'arredamento in collaborazione con il suo partner locale Robina Benson Design House.

All'House of Maserati sarà possibile scoprire nche la MC20 Tributo Modenese, un esemplare unico della MC20 coupé creato per rendere omaggio alla città emiliana da sempre cuore - e nel cuore - di Maserati.

Oltre al lancio ufficiale del reparto Classiche di Maserati in Nord America, House of Maserati sarà anche sede della presentazione di una MC12 Special Edition per rendere omaggio alla ricca tradizione agonistica del Tridente.

La presenza della Casa del Tridente prevede anche la gamma dei modelli attuali, come le GranTurismo Folgore, GranCabrio Folgore e Grecale Folgore esposte accanto alla GranCabrio Trofeo e alla MC20 Cielo

