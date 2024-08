Nissan anticipa futuri Patrol, Armada, Murano e un crossover

Durante la presentazione agli analisti dei risultati finanziari del primo trimestre (marzo-giugno secondo la normativa giapponese) Nissan ha anticipato l'imminente arrivo di quattro nuovi suv, che sono il core business dell'azienda. Tra questi ci sono il nuovo Patrol e il suo gemello Armada, il più sportivo Murano e un misterioso crossover di dimensioni più piccole.

Il reveal fatto dal ceo di Nissan Makoto Uchida è stato accompagnato da una diapositiva in cui nella prima fila appaiono l'ultimo Infiniti QX80, il nuovo Nissan Kicks, la Nissan Note Aura recentemente rinnovata e la versione Nismo della Ariya. In secondo piano, completamente oscurate, ci sono invece le sagome delle quattro future novità, che offrono comunque un'idea delle dimensioni e della sagoma.

Due di loro sfoggiano proporzioni simili all'Infiniti QX80, aspetto che suggerisce che si tratti dei nuovi gemelli Patrol (per il Medio Oriente) e Armada (per gli Stati Uniti). Il suv di medie dimensioni sulla destra è molto probabilmente l'imminente Nissan Murano, che dovrebbe debuttare entro l'anno in Nord America come MY 2025.

Il quarto futuro modello ha senza dubbio la sagoma di un crossover. Le sue proporzioni suggeriscono che si tratti di un suv compatto, piuttosto che del crossover Nissan Leaf previsto.

Ma c'è anche la possibilità che questa immagine teaser si riferisca a una Nissan Juke completamente elettrica, che potrebbe debuttare tra il 2025 e il 2027.

