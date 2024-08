Bmw: la M5 Touring è sulla rampa di lancio

In base a quanto riportato da Autocar.co.uk, Bmw ha confermato che, in occasione del Monterey Car Week, in programma in California dal 9 al 18 agosto, verrà presentata la nuova M5 Touring, che avrà la stessa meccanica della variante berlina, vale a dire il V8 biturbo da 4,4 litri accoppiato ad un motore elettrico, per una potenza di sistema di 717 CV. Alla stregua della versione sedan, inoltre, grazie alla configurazione ibrida plug-in, anche la M5 Touring annovera una batteria di da 18,6 kWh che, nella berlina, consente di percorrere fino a 69 km in elettrico.

Ci si aspetta un'autonomia ad impatto zero leggermente inferiore per la Touring, per questioni aerodinamiche, ma per il dato preciso attendiamo la comunicazione ufficiale. Inoltre, secondo Autocar potrebbe crescere anche la massa complessiva rispetto alla M5 berlina e, di conseguenza, potrebbe aumentare anche il tempo per lo scatto da 0 a 100 km/h, in confronto ai 3,5 secondi della M5 a 3 volumi. In compenso, ci si aspetta, per forza di cose, una maggiore capacità di carico, visto che anche la i5 Touring aggiunge diversi litri di volume in confronto alla berlina.

Infine, è atteso anche un listino più elevato della M5 berlina, anche in considerazione del fatto che, fino ad ora, solamente le M5 identificate, rispettivamente, con le sigle di progetto E34 ed E61, hanno avuto la variante wagon, non molto diffusa nella storia del modello sportivo bavarese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA