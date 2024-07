Audi A5 berlina e Avant, debutta l'evoluzione di Audi A4

Al via gli ordini di nuova Audi A5, evoluzione dell'icona dei quattro anelli di gamma media Audi A4, commercializzata in Italia in oltre 450mila esemplari dal lancio della prima generazione, avvenuto nel 1994, ad oggi.

In arrivo nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2024 con prezzi a partire da 50.150 euro per la berlina, da 52.550 euro per la Avant, nuova Audi A5 viene prodotta a Neckarsulm e declinata nelle varianti di carrozzeria berlina e Avant. Primo modello del brand basato sull'innovativa piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), dedicata alle vetture con motore termico anteriore longitudinale, cresce nelle dimensioni, può contare su dotazioni ancora più ricche rispetto al precedente modello e si avvale della raffinata architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron.

Più lunga di 6,7 centimetri, più larga di 1,3 cm e più alta rispetto ad Audi A4 Avant di 2,5 cm, nuova A5 ha un passo che cresce di 7,2 cm, tutto a vantaggio dell'abitabilità interna.

Sin dal primo sguardo, la famiglia Audi A5 spicca per il design più sportivo rispetto al precedente modello. La variante berlina riprende gli stilemi caratteristici di una coupé, mentre il portellone (elettrico) evoca le varianti Sportback del Brand. La vista laterale è caratterizzata dai montanti D fortemente inclinati, dallo spoiler al tetto e dalle maniglie delle portiere a filo carrozzeria, laddove il frontale è dominato dall'ampio single frame con struttura tridimensionale a nido d'ape, di derivazione Audi Sport, e dalle marcate scanalature al cofano, denominate "spooncuts". Affilata la conformazione dei proiettori, mentre i blister quattro in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale Audi.

Analogamente ad Audi Q6 e-tron, nuova Audi A5 adotta la seconda generazione della tecnologia Oled che amplia la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva. I gruppi ottici posteriori Oled evolvono in display: comunicano con l'ambiente circostante sfruttando l'interazione Car-to-X, allertando preventivamente gli altri utenti della strada in caso di pericoli. Alla marcata digitalizzazione di Audi A5 contribuisce l'innovativa architettura elettronica E3 1.2, forte di cinque "piattaforme informatiche" che controllano tutte le funzioni del veicolo.

Audi A5 porta al debutto all'interno dell'offerta del brand la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione riducendo consumi ed emissioni. Cuore del sistema è il powertrain generator (PTG), solidale alla trasmissione e composto da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento e attuatore per l'attivazione/disattivazione. Il powertrain generator porta in dote un superiore livello di elettrificazione della tecnologia mild-hybrid Audi: può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell'energia (sino a 25 kW di potenza elettrica) agendo da alternatore e rendendo possibile la frenata elettroidraulica.

Entry level della famiglia Audi A5 è il propulsore 2.0 TFSI da 150 CV abbinato alla trasmissione a doppia frizione S tronic, proposto anche nella configurazione da 204 CV. Quest'ultima disponibile anche con trazione integrale quattro ultra. Il motore 2.0 TDI da 204 CV, cuore dell'offerta, beneficia della tecnologia MHEV plus a 48 Volt, eroga 400 Nm di coppia, è abbinato al cambio a doppia frizione S tronic ed è proposto con trazione anteriore o integrale quattro ultra. Analogamente al precedente modello, al vertice della gamma si collocano le versioni S. Audi S5 adotta un V6 TFSI da 3,0 litri e 367 CV forte della tecnologia MHEV plus. Alla trazione quattro si accompagna, di serie, il differenziale sportivo posteriore che distribuisce attivamente la coppia tra le ruote del medesimo asse. Audi A5 è proposta nelle versioni Business, Business Advanced ed S line edition.



