La Bentley Continental GT Speed si svela nel weekend

La nuova Bentley Continental GT Speed farà il suo debutto europeo e sarà presentata per la prima volta al pubblico in occasione della prima edizione del Concorso di Eleganza di Tegernsee, in Germania, nel weekend del 26/27 luglio. Grazie al poewrtrain ibrido plug-in, composto da un V8 termico e da un comparto elettrico, forte di 782 CV e 1.000 Nm, la Grand Tourer in questione è la Bentley stradale più potente di sempre. A livello di prestazioni, fa registrare uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e promette una velocità massima di 335 km/h. Inoltre, consente di percorrere di 81 km in modalità esclusivamente elettrica, grazie ad un pacco batteria da 25,9 kWh, e dichiara emissioni di CO2 di appena 29 g/km nel ciclo WLTP.





Per quanto riguarda lo stile, la Continental GT Speed di quarta generazione presenta dei tratti più muscolosi, ma comunque dinamici e contemporanei, e sfoggia fari anteriori singoli. L'abitacolo ha una configurazione a quattro posti offre la tecnologia dei sedili wellness, presenta la ionizzazione dell'aria, e vanta rivestimenti in pelle tridimensionali e testurizzati. Non manca una trapuntatura rivista ed una nuova finitura cromata scura definita dark chrome. Nel suo corredo tecnico la nuova Continental GT Speed annovera il Bentley Performance Active Chassis, che comprende la trazione integrale attiva, il differenziale elettronico a slittamento limitato, e le quattro ruote sterzanti, oltre al Bentley Dynamic Ride.



