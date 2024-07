Lexus LBX MORIZO RR: solo per il Giappone

Lexus ha aperto gli ordini, in Giappone, per la nuova LBX MORIZO RR da giovedì 18 luglio, e le 100 unità previste saranno disponibili, tramite una lotteria presso le concessionarie del brand, fino a mercoledì 31 luglio.

Sarà compito dei punti vendita avvisare i vincitori che si ritroveranno tra le mani la vettura sviluppata insieme al master pilot Akio Toyoda, noto anche come Morizo. Nello specifico, la LBX MORIZO RR è spinta da un motore turbo intercooler a tre cilindri in linea da 1,6 litri da 304 CV e 400 Nm, capace di farla scattare da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, e si avvale della Response-Enhancing Damping Structure, una novità mondiale, che migliora la reattività dell'ammortizzazione. Due i cambi disponibili, un Direct Shift 8AT (automatico), o un iMT (Intelligent Manual Transmission) a 6 velocità. Non manca la trazione integrale permanente a controllo elettronico per migliorare la trazione nella guida sportiva.

A livello estetico, la vettura presenta paraurti anteriori e posteriori esclusivi, cerchi forgiati da 19 pollici, e minigonne che ne enfatizzano il baricentro basso. L'interno vanta sedili sportivi dedicati, pedali in alluminio ed ulteriori elementi tesi a sottolinearne l'essenza dinamica. Infine, grazie al programma "Bespoke Build", i clienti possono personalizzare la propria vettura con le pinze dei freni nel giallo distintivo di Morizo, ma, in generale, l'obiettivo era quello di creare un veicolo di lusso casual, che i guidatori avrebbero potuto guidare con entusiasmo nei fine settimana, con la stessa leggerezza con cui indossano il loto paio di scarpe da ginnastica preferite.

