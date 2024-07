Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid e GTS, i due top di gamma

Con la Panamera Turbo S E-Hybrid e la Panamera GTS Porsche lancia i modelli top di gamma. Le due varianti particolarmente potenti e sportive che si aggiungono alla gamma sono concepite con obiettivi diversi: la Panamera GTS è una berlina sportiva dinamica che mette in primo piano l'esperienza di guida emozionale, mentre la Panamera Turbo S E-Hybrid si posiziona al vertice della serie di modelli in quanto variante più potente, più veloce e più lussuosa. Questo modello top di gamma è il nuovo detentore del record nella classifica ufficiale delle auto con motore termico e delle berline ibride di lusso più veloci sul Nürburgring Nordschleife.

Entrambi i modelli sono alimentati dal motore V8 biturbo da 4,0 litri ulteriormente perfezionato, già utilizzato per la Panamera Turbo E-Hybrid. Questo propulsore è stato predisposto per soddisfare i rigorosi requisiti della norma Euro 7 sulle emissioni. Il passaggio da un turbocompressore twin-scroll a uno single-scroll riduce la fase di riscaldamento dei convertitori catalitici. Le temperature dei gas di scarico fino a 1.000°C e la relativa combustione stechiometrica, nonché l'aumento della pressione media di picco a 140 bar nelle camere di combustione, aumentano l'efficienza del propulsore, soprattutto nella fascia altamente dinamica. Il cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a 8 rapporti è stato sostanzialmente riprogettato ed è ora in grado di gestire l'enorme coppia motrice della Panamera Turbo S E-Hybrid grazie a superfici di trasmissione ottimizzate e a una maggiore capacità di carico termico.

Il modello più potente prodotto in serie finora è sicuramente la Panamera Turbo S E-Hybrid, che combina motori termici altamente efficienti ad un powertrain elettrico per ottenere una potenza particolarmente elevata e prestazioni eccezionali. Il suo motore V8 biturbo sviluppa una potenza di 441 kW (600 CV), mentre la potenza del motore elettrico completamente integrato nell'alloggiamento e nel circuito di raffreddamento del PDK arriva a 140 kW (190 CV). Rispetto al modello precedente, la potenza del sistema risulta incrementata di 75 kW (102 CV), raggiungendo i 575 kW (782 CV), mentre la coppia del sistema è aumentata di 150 Nm, arrivando a 1.000 Nm. La Panamera Turbo S E-Hybrid accelera da zero a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km/h, il che significa un miglioramento delle prestazioni di 25 km/h e 0,5 secondi, rispettivamente.

Al contempo, la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid vanta un'elevata efficienza di guida. Rispetto alla generazione precedente, il suo powertrain ibrido offre una maggiore autonomia di percorrenza in modalità elettrica, una ricarica più rapida e una maggiore reattività.

Ancora prima del lancio, la nuova Panamera Turbo S E-Hybrid ha stabilito un miglior tempo. Il collaudatore di Porsche, Lars Kern (36 anni), ha completato il giro della Nordschleife del Nürburgring (20,832 chilometri) in soli 7:24.172 minuti. Con questo risultato certificato, Porsche ha stabilito il record per la più veloce berlina di lusso con motore termico e ibrido nella classifica ufficiale stilata da Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG.

La nuova Panamera ha battuto il record esistente in questa categoria di auto con un margine di 3,62 secondi. Il giro del record è stato effettuato da Lars Kern il 12 luglio 2024.

Dal canto suo, invece, la Panamera GTS è sicuramente la versione più grintosa e agile della berlina sportiva top di gamma. Il potente motore V8 biturbo, ampiamente aggiornato, svolge un ruolo fondamentale nell'esperienza di guida particolarmente intensa offerta dalla Panamera GTS; garantisce un'erogazione di potenza lineare, chiaramente percepibile anche a regimi superiori ai 6.000 giri/min.Il motore eroga una potenza di 368 kW (500 CV), 20 CV in più rispetto all'unità del modello precedente. La sportiva a quattro porte accelera da zero a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 302 km/h. L'impianto di scarico sportivo di serie della Panamera GTS è stato sviluppato espressamente per produrre un rombo possente ed emozionante.

La Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid e la Panamera GTS possono essere ordinate da subito come berline sportive. In Italia, i prezzi della Panamera Turbo S E-Hybrid partono da 236.930 euro e quelli della Panamera Turbo S E-Hybrid Executive da 248.654 euro, inclusi IVA e dotazioni specifiche. Il prezzo base della Panamera GTS è di 171.229 euro. Le consegne in Italia inizieranno nell'autunno del 2024.

