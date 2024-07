Mitsubishi: il nuovo Outlander PHEV si svela il 1° ottobre

Continua la crescita di Mitsubishi Motors nel Vecchio Continente, dove il brand è pronto a lanciare sul mercato un nuovo modello: si tratta del nuovo Outlander PHEV, precisamente un Suv di segmento D. L'auto sarà presentata in anteprima durante un evento live a Madrid, nella giornata del 1° ottobre, che, per l'occasione, sarà anche trasmesso in diretta streaming. Nel momento in cui sarà previsto l'arrivo in Italia, come per le altre vetture Mitsubishi, il nuovo Outlander PHEV sarà importato e distribuito esclusivamente dal Gruppo Koelliker.

Questo prodotto, concepito appositamente per il mercato europeo, e realizzato sulla base del concetto giapponese I-Fu-Do-Do, che evoca autenticità e maestosità, presenta una tecnologia ibrida plug-in a doppio motore con trazione 4x4 e vanta un design deciso oltre ad innovazioni significative in termini di sicurezza e comfort.

La produzione di questa vettura, che raccoglie il testimone da un modello venduto in 200.000 unità dal 2013, partirà alla fine del 2024, e consentirà di ampliare la gamma con il nuovo Outlander PHEV che andrà ad aggiungersi alla nuova ASX ed alla nuovissima Colt.

