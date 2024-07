Omoda&Jaecoo, presto un nuovo Suv Phev

Anche Omoda&Jaecoo sta per lanciare il suo Suv, denominato Jaecoo J7 Phev Super Hybrid, che sfrutta una power unit plug-in hybrid, per rispondere alle esigenze del mercato italiano. Questo nuovo modello a ruote alte promette un'autonomia in elettrico di 106 km, un consumo medio di carburante pari a 4,7 l/100 km, ed un'autonomia complessiva di oltre 1.300 km. La nuova proposta a ruote alte di Omoda&Jaecoo sfrutta un sistema Super Hybrid che si basa sull'abbinamento del motore ibrido 1.5 TGDI con la trasmissione monomarcia specifica, e la batteria appositamente sviluppata con relativo sistema di controllo. Questa tecnologia del brand amplia le possibilità d'impiego delle vetture Omoda&Jaecoo, sempre improntate ad una mobilità che sia la più sostenibile possibile.



