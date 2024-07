Con Nuova Hyundai Santa Fe l'avventura è tutti i giorni

E' un gigante che si muove con l'agilità di un atleta, la Nuova Hyundai Santa Fe che arriva sulla scena reinterpretando la tradizione del modello della casa coreana, giunto alla sua quinta generazione, quella della maturità. Audace nel design e completamente rinnovata, volumi scolpiti e spazio per tutti, fino a sette posti.



Che si tratti di andare all'avventura o di affrontare gli impegni quotidiani (spesso altrettanto avventurosi), i tecnici della casa coreana hanno pensato praticamente a tutto e a tutti, dai viaggi alle esperienze fuori città, senza pensieri anche quando c'è da sporcarsi oltre le strade asfaltate.

A dettare la rotta del design, il concetto 'Open for More', che punta a collegare interni ed esterni in maniera fluida e ad ampliare la portata delle diverse esperienze a bordo. Il risultato è un look estremamente riconoscibile, spazi interni infiniti e comfort da prima della classe, tra tecnologia (tanta) e sicurezza.

Al suo debutto, in Italia la quinta generazione del D-Suv di casa Hyundai si presenta con la motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDi 6AT, disponibile nelle versioni 2WD e 4WD, a 5 o 7 posti.

Il propulsore punta sull'efficienza, con potenza di sistema di 215 CV in abbinamento al cambio automatico a 6 rapporti. Il tutto, per una guida fluida, certamente non sportiva ka divertente, anche sulle curve delle colline piemontesi dove l'abbiamo messa alla prova.

Il colpo d'occhio sul fronte del design esterno, è evidente già ad un primo contatto. Il look pensato dai designer è estremamente riconoscibile e costruito anche attorno alla massimizzazione de ìgli spazi interni, tra numerose soluzioni di comfort, tecnologia e sicurezza.

La missione dichiarata? quella di poter dare il massimo in tutte le situazioni di guida e nelle più svariate occasioni d'uso. Nella Nuova Santa Fe, poi, la capacità di carico è ai vertici del segmento (711 litri in configurazione a 5 posti) e l'apertura del portellone posteriore a tutta larghezza, funzionale sia per l'uso in città che per le esperienze all'aperto, offre praticità in tutte le diverse situazioni.

Un dettaglio che riassume lo spirito 'versatile' della Nuova Santa Fe è anche la maniglia a scomparsa con la quale è possibile equipaggiare il montante C, Per un più facile accesso al tetto. All'interno, invece, c'è anche il vassoio di sterilizzazione UV-C situato sopra il vano portaoggetti del passeggero, che consente di sterilizzare facilmente oggetti d'uso quotidiano, a cominciare da cellulari e portafogli.

Sul fronte degli allestimenti, l'offerta è semplice.

L'allestimento Business prevede una configurazione di serie già ricca e un prezzo di 49.600 euro. Compresi nel prezzo, tra le altre cose, anche cerchi in lega 18", fari anteriori e posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, barre portatutto sul tetto, luci interne a LED, climatizzatore automatico bizona, cambio shift-by-wire e Smart Key, oltew a sedili anteriori riscaldati e volante riscaldato e rivestito in pelle.

Un salto di qualità verso l'altro è quello dell''allestimento XClass che abbiamo avuto modo di guidare sulle strade delle Langhe piemontesi. Prezzo a partire da 54.350, con cerchi in lega da 20" con pneumatici 255/45 R20, fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle, quadro strumenti Cluster SuperVision TFT LCD ad alta definizione da 12.3", sedili in pelle (anteriori elettrici riscaldati e ventilati, posteriori riscaldabili), luce ambiente e finiture premium per un'esperienza di bordo ancor più confortevole.

Per i più 'esigenti' c'è anche il pacchetto opzionale 'Calligraphy Pack', per un look ancora più esclusivo con dettagli in nero lucido e cerchi da 20'' dedicati. Internamente, il pacchetto include sedili in pelle nappa, sedili anteriori relaxation con funzione memory, volante con regolazione elettrica, Premium Sound System BOSE a 8 canali, perché anche l'orecchio vuole la sua parte, head-up display, doppio caricatore wireless anteriore e l'utile cassetto UV-C.



