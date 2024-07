Lamborghini Urus SE, prima apparazione dinamica a Goodwood

Revuelto, prima supersportiva della famiglia Lamborghini High Performance Electrified Vechicle (HPEV) e la nuova Urus SE, il Super suv PHEV, sono state protagoniste nella Lamborghini Lounge al Festival of Speed di Goodwood, e della celebre "run up the hill" nelle classi Supercar e First Glance, ammirate da migliaia di spettatori.

L'esemplare unico della Revuelto esposto alla Lamborghini Lounge è stato consegnato ad un cliente inglese, ed è stato creato dal reparto 'Ad Personam' di Lamborghini appositamente per celebrare la presenza del marchio italiano al Festival della Velocità e per mostrare il potenziale di personalizzazione di una nuova Lamborghini. Con un esterno realizzato in Grigio Acheso con gessature e dettagli in Rosso Mimir, la Revuelto è caratterizzata da un'ampia e leggera fibra di carbonio che comprende paraurti e brancardi, con un tetto nero Nero Nemesis, terminali di scarico neri opachi e cerchi neri da 22 pollici.

Una striscia di livrea Nero Nemesis sul cofano anteriore con gessatura Rosso Mimir è completata da dettagli gessati rossi sulla linea del tetto, sugli splitter, sugli specchietti retrovisori e sulla parte inferiore della vettura.

Gli interni rispecchiano le specifiche esterne con rivestimenti in nero Nero Ade e cuciture in rosso Rosso Alala su sedili e pannelli delle portiere; cinture di sicurezza rosse; elementi interni in fibra di carbonio tra cui il volante e il cruscotto.

Guidata dai piloti di Lamborghini Squadra Corse, la Revuelto nel Paddock delle Supercar è affiancata dalla Urus SE che fa il suo debutto dinamico nel Regno Unito nella classe First Glance.

Presentata al Salone dell'Auto di Pechino, la Urus SE PHEV eroga una potenza di 800 CV, con un design rinnovato che incorpora un'aerodinamica ottimizzata e nuove soluzioni tecnologiche: la combinazione "dei due cuori" di motore a combustione e motore elettrico consente non solo una riduzione dell'80% delle emissioni rispetto alla Urus S ma anche un sensazionale incremento delle prestazioni. La Urus SE arriverà sui mercati di tutto il mondo a partire dal 2025 e, come la Revuelto, gli ordini coprono già i primi 24 mesi di produzione. Nel Supercar Paddock ci sono inoltre una Huracán Tecnica, una Huracán EVO Spyder in uno speciale colore viola per il 30° anniversario della Diablo e una Huracán Sterrato: con l'attesa erede della Huracán, che sarà presentata ad agosto alla Monterey Car Week, il Festival of Speed offre l'opportunità di celebrare l'inimitabile design e i motori V10 aspirati delle Huracán sulla celebre salita di 1,16 miglia (1,86 km) di Goodwood.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA