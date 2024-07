A Goodwood prima europea per la futura Honda Prelude

Honda ha scelto il prestigioso palcoscenico della tenuta di Goodwood, dove si è svolto il Festival of Speed, per annunciare il ritorno del modello sportivo Prelude in Europa, esclusivamente con sistema propulsivo ibrido della serie e:HEV.

Una anticipazione di questo atteso debutto è stata fornita da Honda con la presenza al paddock First Glance, per la prima volta in Europa, del concept Prelude che era stato svelato nell'ottobre dello scorso anno a Tokyo al Japan Mobility Show.

La Casa nipponica - che era presente a Goodwood anche con l'iconica monoposto di Formula 1 RA272 scesa in pista 60 anni fa - non ha diffuso dettagli della prossima Prelude di serie.

Ma Tomoyuki Yamagami, ingegnere capo e responsbile dei grandi progetti presso Honda Motor, ha sottolineato che verrà garantito "che questo modello mantenga il suo Dna sportivo fondendo perfettamente l'efficienza e i vantaggi ambientali della guida elettrificata con un'esperienza esaltante al volante".

"Prelude dimostrerà la continua importanza dei propulsori ibridi come parte della strategia di elettrificazione automobilistica di Honda. Un passo fondamentale verso il nostro impegno affinché il 100% delle vendite di nuovi veicoli siano elettrici a batteria o a celle a combustibile a idrogeno entro il 2040".

