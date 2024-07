Mercedes al Goodwood Festival of Speed con AMG GT 63 Pro

Mercedes-Amg al Goodwood Festival of Speed con l'ultima nata della famiglia Amg Gt: la nuova Mercedes-Amg Gt 63 Pro 4Matic+. La risposta agile ai comandi di guida e le prestazioni complessive offrono un'esperienza di guida ancora più sportiva, particolarmente apprezzabile in pista. La maggiore potenza, la messa a punto aerodinamica con un'ulteriore riduzione della portanza aerodinamica e il raffreddamento potenziato contribuiscono ad aumentare la dinamica di guida e i tempi di percorrenza sul circuito.

Sulla base della richiesta dei clienti di una migliore fruibilità quotidiana rispetto alla serie precedente, la seconda generazione di Amg Gt offre una generosa sensazione di spazio e una buona visibilità a 360°. È inoltre disponibile come optional in configurazione 2+2. Componenti high-tech come le sospensioni Amg Active Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, l'asse posteriore sterzante di serie e l'aerodinamica attiva rendono più incisivo il profilo di guida. Inoltre, questa coupé sportiva mette la sua potenza sulla strada con la trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile.

"La nuova AMG GT 63 Pro è il modello più sportivo della nostra famiglia Amg Gt - ha precisato Michael Schiebe, chairman del board di Mercedes-Amg GmbH e capo di Mercedes-Benz G-Class & Mercedes Maybach divisions - Per chi desidera non solo godersi la sua Amg Gt su strada, ma anche affrontare qualche giro veloce in pista, la Gt 63 Pro è la scelta ideale. Abbiamo incrementato le prestazioni del motore e migliorato l'aerodinamica con elementi quali la nuova grembialatura anteriore e i deflettori d'aria aggiuntivi sul sottoscocca. I radiatori aggiuntivi nei passaruota e le pompe dell'acqua elettriche nei radiatori montati in posizione superiore garantiscono la stabilità anche in condizioni di utilizzo intenso. Allo stesso tempo, la Gt Pro offre un elevato grado di utilizzo quotidiano. Questo mix di prestazioni e praticità arricchisce ulteriormente la famiglia Amg Gt, che ha qualcosa da offrire a tutti gli appassionati di auto sportive".

Il V8 biturbo Amg da 4,0 litri nella configurazione da 450 kW (612 CV) garantisce una propulsione superiore. Fornisce 20 kW (27 CV) in più rispetto alla Amg Gt 63 e gli esperti di Affalterbach hanno aumentato la coppia massima di 50 Nm, portandola a 850 Nm per un'accelerazione ancora più potente.

Questo aumento delle prestazioni è stato ottenuto adattando la centralina del motore. La Amg Gt 63 Pro si distingue per le sue prestazioni, soprattutto alle alte velocità: scatta da zero a 200 km/h in soli 10,9 secondi (0,5 secondi più veloce della AMG GT 63). La velocità massima è di 317 km/h. La messa a punto aerodinamica aumenta anche le prestazioni complessive in termini di dinamica longitudinale e laterale.

Gli esperti di aerodinamica e gli specialisti della dinamica di guida hanno lavorato a stretto contatto. La grembialatura anteriore ridisegnata è ancora più dominante. Integra ulteriori deflettori d'aria in fibra di carbonio a vista intorno alle prese d'aria laterali allargate. Il profilo aerodinamico attivo nel sottoscocca, il sistema di controllo attivo dell'aria Airpanel nella grembialatura anteriore e il pacchetto aerodinamico con alettone posteriore fisso sul portellone sono anch'essi di serie. La portanza aerodinamica sull'asse anteriore è ridotta di oltre 30 kg. Il risultato è un comportamento dello sterzo ancora più preciso.

La Amg Gt 63 Pro dispone anche di deflettori d'aria aggiuntivi sul sottoscocca, simili a quelli della Mercedes-Amg One. Queste alette, situate all'altezza degli assi anteriore e posteriore, accelerano il flusso d'aria sul sottoscocca. Tutte le misure sono coordinate e interagiscono con il concept dell'ala posteriore, che aumenta la deportanza sull'asse posteriore di circa 15 kg.

