Il futuro di Ineos Grenadier passa anche dai prototipi

Tutte le capacità 4x4 e una visione che strizza l'occhio al futuro, per INEOS Automotive che ha offerto un assaggio delle possibili varianti future del Grenadier in occasione del Goodwood Festival of Speed, attraverso una serie di prototipi pensati sul versatile veicolo offroad con telaio body-on-frame.

"Il telaio body-on-frame del Grenadier - ha commentato Lynn Calder, Ceo di INEOS Automotive - ha già dimostrato di essere incredibilmente versatile, quindi mentre guardiamo ai prodotti futuri e alle edizioni limitate, vogliamo continuare a innovare". Come recita la nostra nuova campagna di comunicazione, il Grenadier è 'Nato per superare i limiti' e nei prossimi anni mostreremo al mondo cosa significa". L'occasione di Goodwood, per l'azienda è stata anche quella di mostrare una versione di Grenadier Quartermaster e un modello Station Wagon con assale a portale, oltre ad un pick-up Quartermaster con pianale corto, un modello Station Wagon con motore V8, una versione Safari 8 posti e il primo Grenadier da rally conforme al regolamento FIA.





Portando le doti fuoristrada dei modelli Grenadier Station Wagon e Quartermaster Pick-Up a un nuovo livello, gli esperti tedeschi di customizzazione LeTech GmbH & Co KG, Retail Partner di INEOS Automotive, hanno introdotto un telaio rialzato dotato di assali a portale e mozzi offset per incrementare l'altezza da terra di 250 mm fino a 514 mm e la profondità di guado da 800 mm a 1.050 mm.

Le modifiche includono inoltre pneumatici off-road più larghi. Il Grenadier con assale a portale ha già diverse applicazioni nel mondo reale: altri modelli con modifiche simili sono stati infatti consegnati di recente ai vigili del fuoco di Mülheim an der Ruhr, Germania.

Il pick-up Quartermaster con pianale corto, soprannominato Shortermaster, è stato creato dagli ingegneri di INEOS nello stabilimento di produzione ad Hambach, Francia. Basato sul modello Station Wagon standard, questo Grenadier Double Cab Pick-Up ha un interasse di 2.922 mm, ben 305 mm in meno rispetto al Quartermaster. I sedili posteriori sono in posizione avanzata per ottimizzare la capacità del vano di carico completamente integrato nel telaio.

Il prototipo del Grenadier V8, invece, nasce da un progetto unico, ideato per offrire un'esperienza in prima persona con questo veicolo INEOS agli ingegneri tirocinanti del partner Magna. Il risultato è un gruppo propulsore completamente nuovo che sostituisce il motore BMW benzina da 3 litri e sei cilindri in linea del Grenadier, con un propulsore GM V8 benzina da 6,2 litri in grado di sviluppare 317 kW e 625 Nm.

La modifica ha richiesto una riprogettazione completa che ha coinvolto supporti motore, impianti elettrici ed elettronici del propulsore, sistemi di raffreddamento ad acqua e olio, collettore di scarico e silenziatore posteriore, cuscinetti e schermatura termica della trasmissione e una console centrale di nuova concezione.

La versione Safari 8 posti, poi, è un Quartermaster Pick-Up rivisitato da INEOS Kavango in Botswana al fine di introdurre svariate modifiche specifiche per settori quali la conservazione, l'osservazione, le attività di contrasto al bracconaggio, l'assistenza veterinaria-sanitaria di base e la produzione cinematografica.

Il veicolo offre tre file di sedili su più livelli per garantire a ogni passeggero un'eccellente visibilità, una protezione ottimizzata per il fuoristrada con barre anteriori e laterali su misura e cerchi in lega appositamente ideati con pneumatici off-road in grado di affrontare i terreni più difficili.

Per finire, il primo Grenadier da rally conforme al regolamento FIA e creato da Buzz Special Vehicles, è stato esposto nella Goodwood Off-Road Arena. Appositamente modificato per gareggiare nel Campionato mondiale di rally raid 2025, il Grenadier preparato da Buzz ha una versione aggiornata del motore BMW benzina da 3 litri e sei cilindri in linea che sviluppa 260 kW e 550 Nm (più 50 kW e 100 Nm rispetto al propulsore di serie), unito ad altri elementi specifici, tra cui un sistema di scarico sportivo, sospensioni racing dell'azienda R53 di Warwick, freni potenziati e cerchi in lega su misura.





