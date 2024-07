Torna il mito Ford Capri nelle vesti di una Suv coupé

Nel segno del mito, Ford rispolvera la Capri, riproponendola in chiave moderna. La coupé che ha fatto innamorare generazione di ragazzi d'un tempo torna sulle strade europee: carrozzeria rialzata da Suv, dimensioni cresciute, ha quattro porte e un posteriore discendente che richiama le vetture sportive ma sotto il cofano cela un motore elettrico, per conquistare i giovani di oggi. Al debutto sulle strade inglesi dal prossimo dicembre, la nuova Ford Capri sarà commercializzata nel resto d'Europa (Italia compresa) a partire da inizio 2025.





Prodotta in Germania, nell'impianto Electric Vehicle Center di Colonia, trazione posteriore o integrale, accreditata di un'autonomia per pieno di energia sino a 627 km, la Capri viene costruita fianco a fianco con l'Explorer a batteria, con cui condivide la piattaforma Meb di origine Volkswagen, oltra a meccanica, impostazione dell'abitacolo e componentistica.

Il progetto, firmato da Amko Leenarts, direttore del Design di Ford Europa, reinterpreta con i canoni di oggi una macchina che è stata una vera e propria icona, proponendola con un vestito da Suv sportivo e una cabina hi-tech. Come sull'Explorer, la parte anteriore della vettura ruota intorno a un ampio schermo a colori, sistemato sulla plancia in posizione centrale. Un display a sfioramento che è regolabile in inclinazione e altezza. Non manca un vano bagaglio generoso, con una volumetria utile di 570 litri, per un utilizzo del modello che si prospetta decisamente più familiare rispetto a quello d'antan a cui si ispira.

La Capri avrà settaggio ammortizzatori, barre e molle con regolazioni specifiche rispetto alla Explorer Ev, oltre a una differente risposta dello sterzo e dei sistemi di controllo della trazione e della stabilità, sviluppati per esaltarne il comportamento dinamico. Tutti affinamenti, promettono in Ford, che dovrebbero garantire una guida sportiva e un carattere decisamente più "pepato" della sorellina Suv, recentemente presentata e con cui, appunto, è strettamente imparentata. Una parentela che si nota subito aprendo le portiere e accedendo all'abitacolo, come Ansa motori ha potuto fare nel reveal anteprima alla stampa internazionale, svoltosi a Lubiana.

Persino le quote di abitabilità interne della Capri risultano analoghe a quelle dell'Explorer, nonostante il tetto spiovente da Coupé.

Un ultimo doveroso appunto riguarda l'utilizzo del nome Capri per una vettura costruita in Germania: questa volta, assicurano fonti interne a Ford, il richiamo a una località del Belpaese non dovrebbe confliggere con le normative a protezione del Made in Italy. Secondo le stesse fonti il Ministero sarebbe stato interpellato in via ufficiosa avrebbe dato semaforo verde, anche alla luce del richiamo a un modello del passato che tanto successo e popolarità ha ottenuto nel mondo.

