Al via gli ordini del nuovo Nissan Qashqai

Aperti in concessionaria gli ordini per il nuovo Nissan Qashqai. Per l'occasione, il modello in gamma della casa giapponese si è anche rinnovato e si arricchito di molti contenuti, lasciando per il prezzo identico a quello della versione precedente.

La versione rinnovata di Qashqai arriva quindi sul mercato per confermare così uno dei punti di forza che da sempre contraddistinguono il modello di punta della gamma Nissan e che negli anni hanno contribuito al suo successo. Dal lancio nel 2007 a oggi, sono infatti oltre 4 milioni le unità vendute nel mondo, di cui 3 milioni in Europa e oltre 400.000 in Italia.

Proprio in Italia, Qashqai è il crossover più venduto di sempre, il modello C-SUV più venduto a cliente privato nel 2023 e il più venduto su tutti i canali nei primi sei mesi del 2004.

Il nuovo Nissan Qashqai punta quindi a consolidare la sua posizione, con tante importanti novità a partire dal nuovo design esterno.

Non sono da meno gli interni più eleganti e confortevoli con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. Presenti anche nuove tecnologie di assistenza alla guida e di connettività che rendono l'esperienza di guida ancora più sicura e pratica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA