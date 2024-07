Mercedes-Maybach Classe S dedicata all'iconico yacht Sphinx

Amore per l'artigianato esclusivo, per l'estetica e per l'eleganza: sono i valori che accomunano Mercedes‑Maybach e lo specialista nel restauro di yacht (oltre che celebre e storico produttore di argenteria) Robbe & Berking.





Più che giustificato dunque che per celebrare il 150mo anniversario della manifattura d'argento di Flensburg di Robbe & Berking, Mercedes-Maybach abbia creato un modello di Classe S basato sul leggendario yacht in legno Sphinx 12mR, costruito nel 1939 e diventato una icona nella storia delle barche a vela. La Mercedes-Maybach S 680 dell'anniversario grazie all'intervento di Manufaktur ha la stessa combinazione di colori dello Sphinx con blu nautico metallizzato nella parte superiore e rosso Patagonia brillante nella parte inferiore della carrozzeria. Sono separati da una linea 'gessata' in filigrana di colore bianco opalite metallizzato che Manufaktur ha creato per abbinarsi alla linea di galleggiamento bianca dello yacht.

"Come lo yacht Sphinx la nostra esclusiva Mercedes-Maybach Classe S celebrativa incarna l'artigianato, l'eleganza e l'attenzione ai dettagli - ha detto Daniel Lescow, direttore Mercedes-Maybach di Mercedes-Benz Group AG - Ci congratuliamo con Robbe & Berking per il loro anniversario e non vediamo l'ora di continuare la nostra collaborazione di successo".

L'ammiraglia ha interni in nappa bianco cristallo (per ricordare il colore delle vele) con cuciture grigio orione.

Sedili, cielo, pannelli centrali delle porte e vano portaoggetti sotto il display centrale sono rivestiti con questo materiale pregiato. Le cuciture decorative grigio Orion risaltano in alcuni punti sulla pelle bianca, altra analogia con le vele.

Un altro elegante richiamo al mondo della nautica è creato dall'esclusivo rivestimento in legno di noce con listelli decorativi in alluminio chiaro. Una soluzione che riecheggia l'aspetto del ponte di una nave. Personalizzati anche i cuscini in nappa del vano posteriore.

Altri punti di forza dell'equipaggiamento per il massimo confort di questa esclusiva Mercedes-Maybach S 680 includono le porte comfort elettriche nella parte posteriore, i listelli sottoporta con scritta Maybach illuminata in rosso e il sistema audio surround 4D di fascia alta Burmester.

E come doveroso omaggio alla Robbe & Berking nel vano frigorifero sono presenti due calici da champagne in argento - accessorio disponibili su richiesta - che dal 2002 conferiscono ai modelli Mercedes-Maybach una esclusività speciale.

Il leggendario yacht da regata Sphinx - oggi restaurato secondo i piani originali - appartiene alla famosa Classe 12 metri R che venne costruita dal 1907 al 1987 e, come classe regina della vela, ha partecipato all'America's Cup dal 1958 al 1987.

In particolare lo Sphinx, lungo 21,48 metri, fu costruito nel 1939 dal cantiere navale Abeking & Rasmussen come nave club per l'Associazione delle regate della Germania settentrionale (NRV) ad Amburgo.

Dal 1958 al 2004 ha prestato servizio con il nome Ostwind nella Marina tedesca come nave scuola per i candidati ufficiali. Tra gli altri riconoscimenti, ha vinto nove volte il Nastro Azzurro per lo yacht più veloce sul fiordo di Flensburg.

Nel 2005 l'appassionato velista Oliver Berking l'ha acquistata insieme a due amici e nel 2008 ha fondato il cantiere navale Robbe & Berking Classics nel porto di Flensburg per preservare e continuare a utilizzare l'esperienza acquisita.

