Toyota Land Cruiser torna in scena ed è ordinabile

Torna ufficialmente in scena Toyota Land Cruiser, per la quale la casa giapponese ha aperto gli ordini. Il modello, tra i veicoli punto di riferimento nel mondo fuoristrada da oltre 70 anni, si ripresenta al pubblico con la nuova serie 250 Light Duty, protagonista in Europa e pensata per garantire la robustezza caratteristica della storia del modello, abbinata però alle esigenze e ai gusti dei clienti Europei.





Il Land Cruiser 250 rappresenta la combinazione di innovazione e tradizione e riporta il modello storico di Toyota alle sue origini, puntando sulle sue qualità essenziali di affidabilità e praticità. Per testare il nuovo Land Cruiser, Toyota ha anche creato una pista di fuoristrada, il Course F, presso il circuito di Shibetsu in Giappone.

Il percorso è stato progettato per replicare alcune delle condizioni di guida più impegnative del mondo e include rampe ripide, piste fangose e strade rocciose in cui il veicolo è stato messo alla prova in situazioni estreme, garantendo che possa affrontare con successo qualsiasi sfida e terreno.

Due sono gli allestimenti in gamma, ovvero Adventure e Lounge, oltre ad una edizione limitata First Edition, con un numero limitato di esemplari La First Edition celebra l'eredità del Land Cruiser con dettagli di design unici ed un look off-road senza compromessi, compresi i classici fari rotondi e i cerchi in lega da 18".

Il listino parte da 84.000 euro per la versione Adventure e 90.500 euro per la versione Lounge. La First Edition, comprensiva del tetto panoramico apribile elettricamente, invece parte da 98.000 euro.



