Range Rover Sport Celestial Collection per clienti speciali

L'idea di realizzare serie speciali ispirate alla mitologia e al cosmo non è nuova (chiedere a Bentley e Rolls-Royce) nel mondo del lusso, ma evidentemente il mercato è sempre pronto a ricevere ed apprezzare proposte di questo tipo. È il caso delle recenti Range Rover Sport SV che la divisione aziendale Bespoke Design ha creato l'esclusiva Celestial Collection sarà offerta nel mondo a clienti selezionati. Si tratta di auto verniciate in cinque sofisticate e armoniose colorazioni - Gaea, Theia, Io, Vega e Sol - ciascuna ispirato alla mitologia e al cosmo.

Dai toni naturali di Gaea all'esterno giallo brillante di Sol ogni allestimento della Range Rover Sport SV offre ai clienti una visione unica e personalizzata di questo modello dalle prestazioni impareggiabili e dal lussuoso abitacolo.

"L'idea del mistero proveniente dal cielo celeste è stata fondamentale - ha detto Phoebe Lindsay responsabile materiali del design di Range Rover - e il simbolismo che si può trovare in tutta la collezione ha un significato più profondo. Queste storie sono state attentamente considerate per riflettere i gusti esemplari dei nostri clienti".

Ogni allestimento presenta un colore esterno su misura, con iscrizioni e finiture uniche in tutto l'abitacolo come sulla console e sulle soglie d'ingresso. La serie Gea, indicata sul veicolo con un simbolo inclinato che rappresenta un'onda contro la terra, presenta una finitura esterna in vernice Green Terre Matte.

Il terminale di scarico, realizzato in fibra di carbonio forgiata satinata, con pinze in ceramica Carbon Bronze, crea un look moderno e naturale, completato da tetto e specchietti Narvik Black e da un intricato badge con scritta Graphite Atlas all'interno e Narvik Black all'esterno. Gli interni sono disponibili in due colorazioni; una pelle Windsor Caraway con pannelli posteriori in acciaio Kvadrat, finiture in legno Natural Brown Silver Birch e cuciture tono su tono, oppure una pelle Ebony e Cinder Grey con volante abbinato e finiture in legno Natural Black-Silver Birch Range Rover Sport SV Theia attinge al tema mitologico (Theia era una titanessa figlia di Urano e Gea) associato alla vista e alla luce scintillante. All'interno, un simbolo, presente nella finitura lucida Grand Black e sui poggiatesta e sulla console, rappresenta la vista e la luce; si lega al tema in molti modi, incluso l'occhio vigile di Theia, i crateri della luna o una costellazione.

Gli interni curati in pelle Ebony ed Ecru Windsor presentano un pannello posteriore in acciaio Kvadrat; disponibile anche in una più drammatica pelle Ebony e Pimento Windsor con ulteriore rilegatura a contrasto Pimento sui tappetini. Una finitura in fibra di carbonio forgiata satinata nella console centrale brilla meravigliosamente alla luce. All'esterno: spicca una finitura in vernice Ilmenite Grey Satin dai toni caldi con un accenno di scaglie metalliche.

Io, il corpo vulcanico più attivo del Sistema Solare, ha spinto il team di progettazione della Range Rover SV a sviluppare un colore esterno arancione distintivo, luminoso e sofisticato. Cyllene Gloss ricorda infatti la superficie di Io, che subisce costantemente cambiamenti vulcanici, come si vede sulla finitura lucida del veicolo visto sotto luci diverse.

L'esterno è completato da terminali di scarico in fibra di carbonio twill lucido e badge con scritta in carbonio. I cerchi lucidi in fibra di carbonio Twill da 23" sono accompagnati da pinze freno in carboceramica color argento realizzate su misura.

All'interno, i clienti possono scegliere tra pelle Ebony e Lunar Windsor, con sedili in maglia 3D e schienali dei sedili in fibra di carbonio Satin Twill.

Nel caso di Range Rover Sport SV Vega - che è la stella eccezionalmente luminosa nella costellazione della Lira - gli specialisti di Bespoke Division hanno lavorato sul colore lucido Blu Verrier, è un omaggio all'astronomo francese Urbain Le Verrier, che predisse matematicamente la posizione di Nettuno. L'esterno è caratterizzato da un cofano a contrasto in fibra di carbonio twill lucido a vista, con la stessa finitura su badge, terminali di scarico e ruote da 23 pollici, che presentano anche pinze dei freni in carbonio ceramico Nano Yellow.

Infine il Sole - da sempre potente simbolo di vita e divinità - ha ispirato Range Rover Sport SV Sol. Un'auto che è visivamente sorprendente mostrando la potenza del sole con un caratteristico esterno lucido Aurora Yellow. Questa soluzione presenta tetto e specchietti a contrasto Narvik Gloss Black, finiture esterne e terminali di scarico in carbonio forgiato satinato, cerchi Forged Black da 23 pollici e pinze freno in carbonio ceramico Blue Nebula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA