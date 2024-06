Quarta generazione Kia Picanto si conferma un jolly in città

Presentata alla stampa europea nel maggio 2023, con un evento organizzato a Francoforte, la quarta generazione della Kia Picanto arriva finalmente sulle strade italiane, giusto in tempo per festeggiare nel nostro Paese i 20 anni dal lancio del modello. Un ritardo, chiariscono dalla Filiale, legato al grande successo che il modello ha ottenuto in Corea, dove viene prodotto.

Evoluzione della serie precedente, con una scocca adeguatamente rinforzata per una superiore rigidità torsionale, l'ultima nata propone un design più incisivo, caratterizzato da luci a sviluppo verticale e dalla cosiddetta firma luminosa anteriore e posteriore: una striscia di led che unisce i proiettori e i fanali. Non mancano contenuti tecnologici al passo con i tempi sia per la sicurezza (Adas) sia per l'infotainment.

Provata in anteprima nazionale sulle strade di Torino e dintorni, con i suoi 3,6 metri di lunghezza e le cinque porte si conferma un vero jolly in città.

Nella versione con il 3 cilindri da 63 Cv viene proposta anche nella serie speciale 20th Anniversary Edition, realizzata esclusivamente per l'Italia. Proprio in questa configurazione, con cambio manuale a 5 rapporti, abbiamo affrontato il traffico all'ombra della Mole.

In listino a partire da 17.950 euro (1.000 euro in più con l'automatico), la citycar celebrativa aumenta ulteriormente l'appeal della Picanto, con ritocchi al design e un equipaggiamento ricco. Offre, infatti, tra l'altro, cerchi da 16 pollici anziché da 14", proiettori a Led, vetri posteriori oscurati, volante e pomello del cambio in pelle, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, bracciolo anteriore con vano portaoggetti. Dotazione che si aggiunge al climatizzatore, allo schermo in plancia da 8 pollici con Apple Car player e Android auto e al cruscotto digitale da 4,2 pollici, disponibili già dalla entry level Urban (da 16.500 euro).

Agile e sufficientemente briosa tra le stradine del centro storico, facile da parcheggiare grazie allo sterzo leggero e alle dimensioni contenute, la Picanto con il "millino" a tre cilindri consuma poco (19,8 km/l il dichiarato nel ciclo misto) e si destreggia bene tra code e semafori. Il cambio è ben manovrabile e il motore se viene tenuto su di giri frulla senza mai dar noia.

Con i numerosi sistemi elettronici di ausilio alla guida, inoltre, si fa apprezzare per la sicurezza e il discreto comfort generale anche oltre le mura.

Insomma, la sostanza c'è. Kia Italia, però, non dimentica che nel segmento A il prezzo è un parametro fondamentale nella scelta del cliente. Ecco, quindi, che il listino di nuova Picanto pur partendo dai 16.500 euro della 1.0 Mpi Urban, scende sino a 11.750 euro con la promozione di lancio legata all'acquisto a rate da 59 euro al mese, dietro permuta o rottamazione di altro veicolo.

Al vertice della gamma, a quota 21.500 euro, c'è il secondo motore disponibile, il più scattante quattro cilindri benzina 1.2 Mpi da 79 Cv, nell'allestimento top GT Line, caratterizzato da una carrozzeria dallo stile più sportivo. In mezzo altre 8 soluzioni tra i quattro allestimenti (Urban, Style, 20th Anniversary e GT Line) e i due motori. A queste, entro settembre, si aggiungeranno le proposte alimentate a Gpl.

"La nuova Picanto rappresenta l'evoluzione di una storia di successi iniziati vent'anni fa - sottolinea Giuseppe Mazzara, responsabile marketing e comunicazione di Kia Motors Italia, ricordando come delle 178.000 vetture immatricolate in 20 anni ben 155.000 sia ancora circolanti -. Nel tempo i nostri clienti hanno apprezzato la qualità del prodotto ma anche il design e il carattere della nostra vettura che si è sempre distinta rispetto ai concorrenti. Oggi offriamo una citycar con elevati livelli di sicurezza, design sofisticato ed elegante, con contenuti decisamente competitivi".



