La nuova Mitsubishi ASX punta su tecnologia e contenuti

Nel segmento più importante del mercato italiano, quello dei B-Suv, debutta un nuovo modello, arriva da Mitsubishi e si chiama ASX. Il nome è conosciuto, e nel nostro paese ha venduto qualcosa come 40.000 esemplari, ma adesso, con una lunghezza di 4,23 metri, la vettura in questione ha una nuova missione commerciale e gli uomini del brand stimano una clientela che sarà per il 75% di conquista. Le premesse per un apprezzamento da parte degli automobilisti italiani ci sono tutte: un aspetto accattivante, una base tecnica di successo, tanta tecnologia, un prezzo che parte da 21.400 euro, grazie a 3.000 euro di incentivi, ed una garanzia di 5 anni o 100.000 km.

Realizzata sulla piattaforma CMF-B dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la nuova ASX nelle proporzioni e nella disposizione degli interni sottolinea una parentela con la nuova Renault Captur, ma il dynamic shield all’anteriore la distingue in maniera importante dotandola di una personalità tutta sua. Il resto lo fanno i colori, 5 le livree disponibili, ed il tetto nero metallizzato Onyx Black che può arricchire le versioni INTENSE ed INSTYLE. L’abitacolo è ampio, ben rifinito, e modulabile, grazie ad un divano posteriore scorrevole di 13 cm che consente di variare la capacità di carico del bagagliaio aggiungendo ai 332 litri di base, ulteriori 69 litri quando le sedute vengono portate in avanti.

Inoltre, sfoggia uno schermo a sviluppo verticale da 10,4 pollici da cui è possibile gestire un sistema multimediale con Google integrato che dialoga con il display della strumentazione digitale. Così, è possibile riprodurre le mappe di Google Maps nel quadro strumenti, come abbiamo verificato nel corso di una prima presa di contatto su strada ed autostrada da Roma a Bracciano. Inoltre, con questo sistema d’infotainment si può contare sulla praticità dell’assistente Google, e scaricare le applicazioni più utilizzate su Google Play.

Non manca il piano di ricarica ad induzione per lo smartphone, che dialoga con vettura attraverso Android Auto o Apple CarPlay tramite un collegamento wireless e, sull’allestimento più ricco, l’INSTYLE, sono presenti anche un impianto audio Premium Harman Kardon da 10 canali e 410W, ed il tetto panoramico. Inoltre, con la nuova app My Mitsubishi Motors è possibile trovare la vettura, accendere le luci e suonare il clacson da remoto, e consultarne lo stato direttamente dal telefono. Al volante si dimostra precisa nel misto, comoda nei viaggi, anche grazie ad un assetto che smorza bene le asperità e, nella variante full hybrid che abbiamo guidato, con 145 CV di potenza complessivi, offre uno spunto brillante abbinato a consumi contenuti, nell’ordine dei 20 km/l, e promette di percorrere 900 km con un pieno.

Non mancano aiuti alla guida completi, tra cui quelli che permettono alla vettura di viaggiare adattando la distanza dall’auto che la precede in autonomia, rimanendo al centro della carreggiata, ed adeguando l’andatura ai limiti di velocità lungo il percorso. Particolarmente pratico il dispositivo che segnala al guidatore il sopraggiungere di un altro veicolo quando si accinge ad aprire lo sportello a vettura ferma. Furba la funzione E-Save, che consente di preservare il 40% della carica della batteria da 1,2 kWh al tocco di un pulsante, per utilizzarla, ad esempio, prima di un percorso in salita a pieno carico. Disponibile in quattro versioni denominate, rispettivamente, INFORM, INVITE, INTENSE ed INSTYLE, la nuova ASX offre anche motorizzazioni 1.0 a 3 cilindri da 90 CV a benzina, e 1.3 a 4 cilindri con tecnologia mild hybrid, rispettivamente da 140 CV o 160 CV, a seconda che quest’ultima venga abbinata al cambio manuale a 6 rapporti o alla trasmissione a doppia frizione a 7 marce. Più avanti arriverà anche la variante da 1 litro a doppia alimentazione benzina/GPL.

