BYD Tang: un nuovo Suv elettrico pensato per l'Europa

La gamma BYD per l'Europa si arricchisce del nuovo Tang 100% elettrico, che arriverà a partire dal terzo trimestre del 2024. Si tratta di un Suv a 7 posti dotato di trazione integrale pensato per la famiglia, ma che non rinuncia a finiture di pregio.

Nello specifico, il motore elettrico anteriore sviluppa 180 kW, mentre il motore elettrico posteriore contribuisce con 200 kW per una potenza combinata di 380 kW, pari a 517 CV. La coppia complessiva è di 700 Nm e garantisce un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La vettura è alimentata da una Blade Battery da 108,8 kWh caratterizzata da un catodo di litio-ferro-fosfato e da 24 moduli di celle raffreddate a liquido, che accetta fino a 170 kW di potenza in ricarica rapida e promette un'autonomia fino a 530 km nel ciclo WLTP.

Inoltre, vanta un elevato livello di protezione degli occupanti, come dimostrano le 5 stelle maturate nei test di sicurezza Euro NCAP. A livello dinamico viene in soccorso del conducente il sistema di guida autonoma di livello 2 sviluppato internamente, che utilizza 22 diversi sensori, tra cui 12 radar a ultrasuoni, 5 radar a onde millimetriche, 4 telecamere surround ed una telecamera ad alta definizione montata sul parabrezza.

Esteticamente, il nuovo Tang si caratterizza per il pannello a forma di lama con il nome BYD nel frontale in cui spiccano anche i nuovi fari anteriori full LED , mentre la fiancata, definita dal passo lungo e dagli sbalzi ridotti, presenta i vetri dei finestrini posteriori oscurati che, insieme al profilo in alluminio spazzolato, contribuiscono ad allungarne visivamente la silhouette.

Con una lunghezza di quasi 5 metri, il nuovo BYD Tang si posiziona al di sopra della SEAL U ed offre uno spazio per i bagagli di 940 litri con 5 posti in uso e la seconda fila con sedili scorrevoli. Non manca un tetto panoramico apribile, di serie, e sono presenti anche dispositivi di purificazione dell'aria, tra cui un filtro interno PM2,5, un sistema integrato di purificazione dell'aria PM2,5, uno ionizzatore ed un sistema di profumazione attiva. Nell'abitacolo, oltre alla strumentazione digitale a cristalli liquidi da 12,3 pollici, è presente un display a sfioramento indipendente da 15,6 pollici montato centralmente, che può ruotare elettricamente di 90°, passando dalla visualizzazione verticale a quella orizzontale.

Inoltre, il sistema multimediale offre una connessione 4G di serie, applicazioni integrate tra cui Spotify, la navigazione Here e l'integrazione dello smartphone tramite Android Auto o Apple CarPlay. Ovviamente, sono diverse le operazioni che possono essere effettuate da remoto tramite l'app BYD, tra cui la possibilità di bloccare e sbloccare l'auto utilizzando lo smartphone.



