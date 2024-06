Una serie speciale Bentley dedicata alla città di Istanbul

E' un trio di modelli in edizione limitata e dedicato al fascino della città di Istanbul, quello presentato da Bentley Motors in omaggio alla città turca.

Dedicata ad una Continental GT Azure V8, ad una Flying Spur Azure V8 e ad una Bentayga Azure V8, la serie è realizzata a mano nello stabilimento Bentley di Crewe, in Inghilterra, e disponibile solo attraverso Bentley Istanbul.



L'esclusivo trio, chiamato Bentley Mulliner Istanbul Silhouette Collection, celebra il ricco patrimonio culturale, i monumenti di fama mondiale e le bellezze artistiche della storica città turca di Istanbul. Lavorando a stretto contatto con il team di Bentley Istanbul, gli artigiani della divisione Mulliner di Bentley hanno scelto un concetto di creare l'accent colour per la Istanbul Silhouette Collection che si ispira sia alle tonalità blu e turchesi dello stretto del Bosforo, che collega il Mar Nero al Mar di Marmara, sia alle tonalità del cielo che si riflette nelle sue acque.

Il corpo vettura è caratterizzato, dalla vernice Black Sapphire, base per i dettagli sportivi dell'accent colour in blu Dragon Fly, come la striscia blu sulle minigonne laterali in carbonio e le speciali piastre battitacco Silhouette. Il tema cromatico interessa anche gli interni dell'auto, con gli speciali ricami Istanbul Silhouette della Maiden's Tower, della Galata Tower e dei famosi ponti sul Bosforo, realizzati in Dragonfly Blue sui poggiatesta e sui cuscini posteriori.

Questi ultimi sono rivestiti con pelli in Imperial Blue e Beluga, ispirate alle piastrelle con motivi blu chiaro della famosa Moschea di Sultanahmet. Per caratterizzare ulteriormente i modelli della Istanbul Silhouette Collection, il legno 'Piano Imperial Blue' e la pietra naturale 'Galaxy', simile a un gioiello, sono presenti sul pannello anteriore e nell'area di infotainment.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA