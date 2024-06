Bugatti Tourbillon: con 1800 CV arriva a 445 km/h

La rivoluzione Bugatti passa per la Rimac, che elettrifica il bolide francese portandolo nel mondo moderno ma senza dimenticare il passato. Infatti le linee, che denotano un certo family feeling con la Chiron, hanno quel tocco vintage dell'elemento centrale che va a dividere in due la silhouette, che fa tanto effetto retrò, e poi c'è un V16 aspirato da 1000 CV, anche se abbinato a tre motori elettrici.

Eccola la novità della Tourbillon: due propulsori 100% elettrici nell'asse anteriore ed un altro al posteriore alimentati da una batteria da 25 kWh che, volendo, consente di viaggiare in modalità puramente elettrica per 60 km.



In tutto i fortunati proprietari che potranno staccare un assegno milionario, potranno contare sulla spinta di ben 1.800 CV e su prestazioni impressionanti. Parlando di numeri, infatti, lo scatto da 0 a 100 km/h viene bruciato in appena 2 secondi, mentre, quello da 0 a 200 km/h in soli 5 secondi, e ne occorrono appena 10 per raggiungere i 300 km/h con partenza da fermo. La velocità massima può arrivare fino a 445 km/h nel contesto adeguato. Volevano stupire in Bugatti, di certo hanno realizzato qualcosa di inaspettato, a livello tecnico, ma anche la strumentazione tutta analogica con il tachimetro che ingloba nella zona interna il contagiri, peraltro solidale con il volante, fornisce un effetto sorpresa sottraendosi alla legge degli schermi ad effetto.



