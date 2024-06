Audi, rinnovata la gamma e-tron GT: potenza fino a 925 CV

Debutteranno nelle concessionarie dopo l'estate, ad un range di prezzi compreso tra i 128.400 e i 175.400 euro (per la top di gamma), i nuovi modelli della famiglia Audi e-tron GT.

Sin dal lancio, avvenuto nel 2021, Audi e-tron GT si è collocata al vertice della gamma full electric del brand dei Quattro Anelli. La Granturismo a elettroni costituisce l'apice dell'evoluzione sostenibile della sportività dei quattro anelli e abbina prestazioni di riferimento a un design emozionale. Il profondo restyling tecnico ed estetico porta in dote un look ancora più affilato, un'autonomia più generosa, sino a 609 chilometri WLTP, performance di assoluto rilievo, complici i nuovi powertrain che arrivano a erogare sino a 925 CV, una potenza di ricarica più elevata (320 kW in DC) e un comportamento dinamico che, grazie alle innovative sospensioni attive, consente alla coupé a quattro porte di spaziare da un comfort degno di un'ammiraglia a un handling da sportiva pura.

Ora, a distanza di 3 anni, la gamma si amplia e si rinnova: alla confermata versione Audi RS e-tron GT, forte di un aumento di potenza di ben 210 CV rispetto al passato, si affiancano le varianti inedite Audi S e-tron GT e Audi RS e-tron GT performance. Quest'ultimo modello prima RS performance full electric della storia Audi Sport nonché, grazie ai 925 CV erogati dal powertrain a elettroni, Audi di serie più potente mai realizzata.





L'intera gamma vanta un design che è sinonimo di elegante sportività con elementi stilistici davvero unici e distintivi, recependo la rinnovata corporate identity del brand caratterizzata dalla silhouette bidimensionale (2D) dei quattro anelli e dalla denominazione modello con lettering Audi in corrispondenza dei montanti B. Rivista la gamma cerchi con l'introduzione di nuovi design da 20 e 21 pollici. Le ruote forgiate da 21 pollici a 6 doppie razze, brunite e dalla finitura satinata, sono di serie per Audi RS e-tron GT performance ed evocano la "Ruota Avus" dedicata nel 1991 alla celebre concept Audi Avus quattro. Per i Clienti che desiderano un livello di personalizzazione superiore, il programma Audi exclusive permette di configurare le vetture avvalendosi di una miriade di combinazioni, così da creare esemplari pressoché unici. Il restyling della gamma Audi e-tron GT si estende anche all'abitacolo, in special modo per quanto concerne sedili, volante, plancia e dotazioni digitali: gli interni sono sostenibili, ispirati al mondo del motorsport e delle corse.

Upgrade per la strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus che ora fornisce informazioni in tempo reale in merito alla temperatura della batteria, alla massima potenza di ricarica disponibile e al precondizionamento dell'accumulatore quando è attiva la navigazione verso una stazione HPC. Tanti gli equipaggiamenti opzionali tra cui è possibile scegliere a tutto vantaggio di un incremento del comfort e della tecnologia a bordo.

Audi S e-tron GT può contare su di una potenza massima di 680 CV e 740 Nm di coppia. Ben 150 CV e 110 Nm in più rispetto alla precedente variante d'ingresso della gamma e-tron GT.

Parallelamente, Audi RS e-tron GT si fregia di 856 CV (+210 CV se paragonata al precedente modello) e 865 Nm (+35 Nm), mentre la top di gamma Audi RS e-tron GT performance si attesta a 925 CV e 1.027 Nm: è l'Audi di serie più potente mai realizzata finora.



